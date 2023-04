Sénégal: Préparatifs du défilé du 4 avril - Le commandant de zone tire un bilan satisfaisant

Commandant de la zone N°1 chargé de l'organisation du défilé du 4 avril 2023, a tiré un bilan satisfaisant des préparatifs du défilé de la fête de l'indépendance 2023. Le colonel Mbaye Gueye s'exprimait ce samedi en marge de la répétition générale du défilé général qui s'est tenu à la Base aérienne Capitaine Mame Andalla Cissé de Ouakam, en présence du Général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées.

« Les préparatifs se déroulent bien. Comme vous le savez, à la fin du défilé de 2022, à la place de l'indépendance, son excellence monsieur le président de la République avait déclarait que 2023, nous aurons un défilé en grand format sur le boulevard du Général De gaulle », a indiqué devant la presse le Colonel Mbaye Gueye, Commandant de la zone n°1.

Et, c'est la raison pour laquelle, selon le Colonel Mbaye Gueye « Cette instruction est en train d'être mise en oeuvre par un défilé civil, motorisé, aérien, et un défilé à pied ainsi que deux prestations de majorettes. On vient de terminer la répétition générale et nous sommes pour le moment satisfaits des résultats que nous avons obtenus et nous espérons les améliorer d'ici le mardi. »

1377 élèves et étudiants civiles, 4242 personnels des FDS, 431 véhicules, 22 aéronefs et 66 chevaux...

Concernant le nombre défilants pour cette année-ci, il souligne « Pour cette année, nous aurons 1377 élèves et étudiants des écoles de formations civiles, 4242 personnels des forces de défense et de sécurité, 431 véhicules, engins et motos, 22 aéronefs : avions et hélicoptères et 66 chevaux de l'escadron monté de la gendarmerie nationale. Donc c'est ces forces là qui vont les honneurs au chef de l'Etat, qui vont défiler devant la nation et devant le chef de l'Etat, sur ce boulevard du Général De Gaulle qui a été entièrement rénové. »

Interrogé sur la particularité du défilé de cette année 2023, le Commandant de la Zone n°1 de répondre : « Vous savez, depuis quatre ans les forces de défense et de sécurité n'ont pas effectué un défilé grand format. La particularité de cette année, en dehors des moyens traditionnels qui sont engagés là où les forces de défense et sécurité avaient des gaps et qui sont résorbés aujourd'hui, ces gaps vont être montrés cette année.

Défilé des véhicules des chefs d'Etat

L'autre particularité également d'après lui est la prestation des véhicules des anciens chefs d'Etats : « Nous aurons aussi cette année le défilé des véhicules des anciens chefs d'Etat : le président Senghor, le président Abdou Diouf et le président, le président Abdoulaye Wade, leurs véhicules qui sont toujours en état de fonctionnement vont défiler cette année ci sur le Boulevard du Général De Gaulle. »