Soudan: Daglo préside la réunion du Haut comité de surveillance de la région d'Abyei

Khartoum — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Mohamed Hamdan Daglo, a présidé aujourd'hui au Palais Républicain la réunion du Haut Comité de surveillance politique et administrative de la région d'Abyei.

Le rapporteur du comité, Dr. Mohamed Abdullah Wad-Abuk, a déclaré à la presse que le comité a examiné, au cours de la réunion, la situation humanitaire et sécuritaire dans la région d'Abyei et a fixé des directives relatives au maintien de la sécurité et de la stabilité et a souligné l'importance de trouver un environnement propice aux contacts entre les tribus des Dinka Ngok et des Messairiyah et que les solutions politiques doivent prendre en considération les désirs des parties concernées par l'avenir de la région.

Le rapporteur du comité a affirmé que le Soudan adopte une direction pour parvenir à une communication positive responsable afin de faire une percée qui renforce la sécurité et la stabilité et appelle la République du Sud-Soudan à continuer les efforts conjoints pour réaliser le développement, fournir des services de base et construire la paix.

Il a souligné que la région d'Abyei a besoin de combler le vide administratif gouvernemental et de trouver une autorité pour communiquer avec les citoyens, en soulignant la nécessité de mettre en oeuvre l'accord sur les arrangements administratifs et politiques convenu entre les deux pays et soutenu par la communauté internationale pour l'intérêt des citoyens.