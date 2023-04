Burkina Faso: Visite médicale des retraités - L'uricémie, un nouvel examen dans le panier

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, en compagnie de son collègue de la Santé, Robert Kargougou, a lancé officiellement, le vendredi 31 mars 2023 à Ouahigouya, la visite médicale annuelle gratuite des retraités et des conjoints survivants de retraités de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) et de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de l'année 2023.

C'est à Ouahigouya dans la région du Nord que le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a lancé, le vendredi 31 mars 2023, la IXe édition de la visite médicale annuelle gratuite des retraités et des conjoints survivants de retraités de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CARFO) et de la Caisse nationale de sécurité sociale(CNSS).

Elle se tient du 31 mars au 31 mai 2023. « Malgré les difficultés financières que nous traversons, le gouvernement a estimé que parmi les priorités, il y a le maintien de la IXe édition de la visite médicale annuelle gratuite à l'endroit des retraités et des conjoints survivants. Aussi, dans un esprit de résilience et de soutien aux retraités, le comité d'organisation a fait le choix de la ville de Ouahigouya pour abriter le lancement », a souligné le ministre Bassolma Bazié.

Durant les deux mois, ce sont près de 63 523 retraités qui sont attendus pour la visite médicale. La particularité cette année est, à entendre M. Bazié, que la prise en charge (la collation) est passée à 1000FCFA au lieu de 750FCFA et l'uricémie, un nouvel examen fait désormais partie de l'ensemble des visites afin d'avoir un certain nombre de données pour permettre une prise en charge efficace des retraités.

Pour ces innovations, par la voix du président de l'Association nationale des retraités du Burkina Faso, Boureima Ouédraogo, les bénéficiaires ne cessent d'exprimer leur gratitude envers tous ceux qui sont soucieux de leur état de santé. « Le budget de cette édition s'élève à 1 029 683 965 FCFA. Il a connu une hausse comparativement à celui de l'édition 2022 due à l'introduction de l'uricémie qui s'élève à 95 286 000 FCFA et du relèvement du montant de la collation, soit une incidence de 15 167 000) FCFA », a-t-il expliqué.

En outre, dans les perspectives, de l'avis du ministre en charge de la fonction publique, il est envisagé le changement du format de la visite médicale en faisant recours à un système des bons qui permettra, non seulement, la mobilisation conséquente des retraités, mais aussi la flexibilité dans le choix de la période et du type de soins voulus. « Car nous devons faire en sorte à ce qu'ils ne vivent pas dans un dénuement total jusqu'à atteindre leur honneur. Il ne faudrait pas que la retraite soit vue comme un casier de cadavre, mais plutôt des ressources pour les travailleurs », a souhaité Bassolma Bazié.