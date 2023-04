Sénégal: Week end des lions - Habib Diallo scelle ses 15 buts

Après avoir marqué son retour avec les Lions, Habib Diallo a profité de son retour en club pour s'illustrer. Malgré la défaite qui enfonce son équipe Strasbourg au bas du classement de Ligue 1, l'attaquant a réussi à alimenter son capital but en ajoutant un 15ème but à son compteur de la saison.

Au même moment, d'autres Lions se sont signalés en portant leur équipe. On peut citer Mame Biram Diouf qui a inscrit son 8ème but en championnat turc, Mbaye Niang qui a porté son club d'Auxerre et l'attaquant d'Angers, Ibrahima Niane, qui a réussi à débloquer son compteur sous les couleurs d'Angers. A ces attaquants, s'ajoute le milieu de terrain Nicolas Jackson, buteur avec Villaréal en Liga mais expulsé. Le week-end a été également marqué par le retour de quelques cadres de la sélection nationale, au sortir de blessures qui les ont longtemps écartés des pelouses.

Buteur avec l'équipe nationale du Sénégal lors de la large victoire des Lions contre le Mozambique, Habib Diallo n'a pas mis beaucoup de temps pour s'illustrer de nouveau en marquant hier, dimanche 2 avril, son 15ème but de la saison lors de la 29ème journée de Ligue 1. L'attaquant de Strasbourg a réduit l'écart en toute fin de match sur la pelouse de l'AS Monaco. Un but anecdotique puisque son équipe s'est inclinée sur (4-3). Un mauvais résultat pour le club alsacien qui reste à la première place de non relégable. En France, un autre Lion a réussi à débloquer son compteur but. Arrivé lors du dernier mercato en provenance du Fc Metz, l'attaquant sénégalais d'Angers a attendu la 29e journée de Ligue 1 pour inscrire son premier but lors du match nul obtenu contre l'OGC Nice (1-1). Un but qui devrait sonner comme un déclic après ses blessures répétitives lors de dernières saisons.

Mbaye Niang, Niane,Mame Birame et Jackson décisifs

Toujours en France, Mbaye Niang s'est également signalé en signant samedi le but de la victoire d'Auxerre contre Troyes (1-0). L'attaquant sénégalais a attendu la 73e minute pour inscrire l'unique but de la partie qui est son cinquième en championnat. Un précieux but qui a permis à son équipe de sortir de la zone rouge et se classer à la 16ème de Ligue 1.

Leur compatriote Nicolas Jackson n'a pas été en reste et s'est ouvert le chemin des filets lors du probant succès remporté par Villarreal hier, dimanche 2 avril contre la Real Sociedad (2-0) lors de la 27e journée de La Liga. Entrée en jeu à la 62e, l'attaquant des Lions a inscrit son quatrième but de la saison. Mais, il s'est expulsé suite à un carton rouge en toute fin de partie. En Turquie, Mame Biram Diouf a également soigné ses bonnes statistiques en inscrivant son huitième but de la saison.

Entré en 2e période lors du déplacement ce dimanche 2 mars sur la pelouse de Ümraniyespor, l'attaquant sénégalais a permis à Konyaspor d'arracher l'égalisation (1-1, 82e) et de hisser à la 8e place

Kouyaté et Abdou Diallo rejouent, des semaines d'indisponibilité pour Sabaly

Le week-end a été marqué par le retour en compétition de plusieurs cadres de la sélection. Quatre mois après sa blessure lors de Coupe du Monde, Cheikhou Kouyaté a disputé, samedi, ses premières minutes lors de la rencontre qui opposait Nottingham Forest à Wolverhampton (1-1). L'ancien capitaine des Lions a foulé la pelouse à la 86eme minute et a reçu des encouragements cette longue ovation du public dont il a eu droit lors de son entrée.

En Allemagne c'est également le dénouement pour Abdou Diallo qui revient d'une blessure qui l'a écarté des terrains depuis le mois de janvier. Le défenseur des Lions a retrouvé la compétition ce samedi lors de la rencontre qui a opposé RB Leipzig à Mayence à l'occasion de la 26e journée de championnat. A l'opposé de ses coéquipiers, les nouvelles n'ont pas été très bonnes pour Youssouf Sabaly. Touché à la cheville mardi dernier lors du match entre le Mozambique et le Sénégal, le latéral droit des Lions sera encore éloigné des pelouses. Il souffre d'une entorse et ne devrait pas rejouer avant les trois prochaines semaines. Une indisponibilité qui a été confirmé par l'entraineur de Betis Séville Manuel Pellegrini.