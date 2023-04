Ile Maurice: Children's court / Abus sexuel sur sa fille de six ans - Condamné à huit ans de prison

«Une relation père-fille est sans aucun doute la plus belle relation au monde. Il y a un lien très spécial qu'une fille partage avec son père et c'est une relation d'amitié, d'amour inconditionnel et de confiance totale. Les pères sont ceux qui n'ont à coeur que le bien-être de leurs filles. Une fille, quel que soit son âge, reste toujours la petite fille de son père que le père continue de protéger.

Malheureusement, j'ai devant moi un père qui, au lieu d'être le protecteur de sa fille, était le prédateur de sa fille.» La magistrate Bhavna Sawock, de la Children's Court, n'est pas restée insensible face à une fille, âgée alors de six ans, abusée par son père âgé de 52 ans au moment des faits et aujourd'hui âgé de 61 ans. Dans la sentence prononcée le 29 mars, elle a infligé une peine d'emprisonnement de huit ans au père incestueux qui a abusé sexuellement de sa fille lorsqu'elle dormait la nuit.

Cette affaire avait éclaté après qu'un enseignant a remarqué que la victime était toujours calme et triste en classe. On la voyait souvent se serrer le ventre. Et en cour, elle avait témoigné pour dire : «Papa finn fer malelvé avek mwa.» Tirant à boulets rouges sur le père, la magistrate a soutenu que l'abus sexuel est le pire type d'abus qu'un enfant puisse subir. Cela devient encore plus intolérable lorsque le père est l'agresseur. «Un père a le devoir inhérent de protéger ses enfants. Je note que la victime est la plus jeune des quatre enfants de l'accusé et que, par conséquent, l'accusé avait le devoir supplémentaire de la protéger. Un enfant a une confiance aveugle en ses parents. En abusant sexuellement de la victime, il y a eu un abus de confiance flagrant et épouvantable de la part de l'accusé», a martelé la magistrate.

Estimant que c'est un délit grave, la magistrate a expliqué que l'abus a eu lieu au domicile familial. «À mon avis, une maison devrait être un sanctuaire où un enfant devrait se sentir en sécurité, un endroit où un enfant peut dormir paisiblement, inconscient de tous les dangers du monde, sachant que ses parents sont là pour le protéger. Mais au lieu d'être un lieu de sécurité et de refuge, la maison familiale est devenue un lieu de maltraitance et de crainte», avance-t-elle, précisant que la victime a subi une double violation : violation par une personne en qui elle avait confiance et violation dans sa propre maison.

La magistrate Bhavna Sawock a pris note qu'en raison de l'acte ignoble de l'accusé, la victime, qui aurait dû passer les beaux moments de son enfance à jouer avec ses frères et soeurs, a dû quitter sa maison et aller vivre dans un refuge parmi des étrangers. En raison de l'âge de l'enfant, la magistrate est d'avis que l'impact de l'abus sexuel peut être durable ou même permanent tout en qualifiant l'acte de l'accusé d'odieux, monstrueux et ignoble.