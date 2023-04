Cote d'Ivoire: Insertion socio-économique - Les jeunes invités à s'engager dans l'entrepreneuriat agricole

La deuxième édition du forum Leaders et stratèges (Forum Pls) s'est tenu, le 23 mars, à l'immeuble Crrae-Uemoa.

« Jeunesse et opportunités d'affaires dans l'agrobusiness durable ». C'est autour de ce thème que s'est déroulé, le 23 mars, à l'immeuble Crrae-Uemoa, la deuxième édition du forum Pme Leaders et Stratèges (Forum Pls). Ce forum est organisé par la structure Kaizen Training en partenariat avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme et le Comité national de la Zone de libre-échange continentale africaine (Cn-Zlecaf).

Le directeur général de la promotion des Pme et de l'Artisanat, Dr Silvère Yao Konan, a prononcé le discours d'ouverture au nom du ministre Souleymane Diarrassouba. « Le secteur agricole se présente comme un gisement d'opportunités d'affaires et un levier pour la transformation structurelle des économies surtout de la nôtre qui emploie 45% de la population active et représente 23% du Pib tout en constituant la principale source de recettes de devises », a-t-il déclaré.

A en croire donc l'émissaire du gouvernement, l'entreprenariat agricole est devenu un élément essentiel des stratégies déployées dans la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Les jeunes en Côte d'Ivoire, pour rappel, représentent 75% de la population active quand l'agriculture en occupe 45% et contribue pour 23% au Pib.

« L'écosystème entrepreneurial mis en place par le gouvernement à travers le ministère est opérationnel pour prendre en charge l'exploitation des chaines de valeurs agricoles. Les jeunes doivent donc s'engager, s'organiser autour de sociétés coopératives pour bénéficier des initiatives mises en place par le gouvernement en termes d'encadrement et de financement, mais également des initiatives privées de renforcement de capacités, à l'instar de celle de Kaizen Training », a-t-il ajouté.

Le Forum Pls 2023 vient donc réconcilier les jeunes, qui font l'objet de toutes les attentions des politiques publiques en cette année 2023, avec le secteur clé de l'économie ivoirienne. Il a été marqué par un panel sur la Zlecaf. Cette session de réflexion a été introduite par l'adresse du commissaire général du forum, Georges Yao.

« Il est urgent que les Pme africaines et notamment ivoiriennes se préparent à proposer des produits et services d'excellente facture, capables de compétir avec l'international et ce, dans le domaine agricole parce que l'Afrique doit nourrir l'Afrique à travers nous les jeunes », a-t-il lancé. Et d'arguer avec un ton motivateur : « nous Ivoiriens sommes propriétaires d'un champ varié de potentiels agricoles, qui fait pâlir plus d'un, et qui est suffisamment fourni pour créer de la richesse et des emplois pérennes et décents. C'est notre responsabilité de donner de la valeur à cet important potentiel agricole ».