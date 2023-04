Congo-Kinshasa: Adhésion populaire au MSC, Matadi - Laurent Batumona signe l'adhésion de l'Honorable Müller Luthelo et 5000 membres de sa Fondation

5000 adhérents ont obtenu de l'Honorable Laurent Batumona leur fiche d'adhésion au MSC à Matadi. Une adhésion populaire qui a mobilisé une foule immense avec à la clé l'adhésion de l'Honorable Müller Luthelo avec sa Fondation. Un long processus de négociation, selon Laurent Batumona, qui vient de connaitre un couronnement avec satisfaction.

A l'approche des élections présidentielle et législatives, le Mouvement de Solidarité pour Changement poursuit sa campagne de mobilisation des membres au sein de parti politique. Pour les échéances électorales à venir, les têtes d'affiches sont déjà connues. L'identité du candidat à la présidentielle déclaré par le MSC ne fait pas de doute. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de clamer Laurent Batumona. Il est plus facile, en plus, de juger l'état des forces militantes au sein de la principale formation politique de l'AMSC, Alliance du Mouvement de Solidarité pour le Changement, un regroupement politique charrié par Diatabau.

Sans doute, conscient de l'importance et du charisme de l'Autorité Morale du MSC, l'élu du Kongo Central et patron de la Fondation qui porte son nom, le Député Müller Luthelo, a signé son adhésion devant l'Honorable Laurent Batumona vendredi 31 mars 2023, en ralliant également les 5000 membres de sa Fondation.

En séjour dans la province du Kongo Central, l'Honorable Laurent Batumona est à la conquête de candidatures potentielles pour les échéances électorales qui pointent à l'horizon. En présence du Président Provincial de l'Assemblée Provinciale du Kongo Central, l'honorable Vuemba Luzamba et autres cadres et personnalités de Matadi, la signature de l'adhésion populaire au MSC de Laurent Batumona de l'honorable Müller Luthelo et des membres de sa Fondation comptés à 5000 adhésions a été un évènement salué par tous.

"Il y a une année que nous sommes en pourparlers avec l'honorable Müller Luthelo pour qu'il adhère à notre formation politique le Mouvement de Solidarité pour le Changement", a déclaré Laurent Batumona. Le Député Müller a suivi depuis près de 12 mois notre comportement sur le terrain, notre vision, notre idéologie socialiste et aujourd'hui c'est le couronnement d'une longue négociation. Je le porte à coeur avec tous les membres qui ont adhéré au MSC", a déclaré l'honorable Laurent Batumona devant une foule immense de Matadiens.

Accompagné d'une forte délégation, Laurent Batumona avait été reçu par le Président de l'Assemblée provinciale du Kongo central. Leur échange a porté sur le mega rassemblement qui a bougé tout Matadi. La précision est d'importance majeure, car le parti MSC a eu beaucoup à travailler sur terrain dans la transparence. Gagné plus 5.000 adhérents est considéré par plusieurs comme une hausse considérable, attribué à « l'esprit managérial et à la construction du programme de la vision sociale du Président de la République ». L'ambition du MSC est de devenir une deuxième force politique en RDC d'ici fin 2023.