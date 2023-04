Madagascar: Antananarivo - 80% des constructions sans permis de construire

La majorité des constructions ne détiennent pas de permis dans la capitale. La CUA passe par la mise en place d'une procédure de demande digitalisée à travers MATAC.

Le nombre de demande de permis de construire est encore minime, selon le Maire de la Commune urbaine d'Antananarivo, Naina Andriatsitohaina, lors du lancement du MATAC, une application qui concerne la demande d'autorisation de construire en ligne. En 2022, la CUA n'a pu traiter que trois cent dossiers. « Les procédures d'octroi de permis de construire sont longues et le manque de moyen. Cette situation favorise des cas de corruption. On estime que 80% des constructions n'ont pas de permis de construire à Antananarivo. Des efforts sont à déployer pour pallier à ce problème », indique le maire de la Commune urbaine d'Antananarivo lors de son discours.

Mis à part les longues procédures, les dispositions de la loi sur l'octroi de permis de construire sont anciennes voire même dépassées. « Le département en charge de la délivrance de permis de construire fait tous les efforts pour pouvoir accorder le plus de permis possible. Mais il faut aussi remarquer que les dispositions de la loi sur le permis de construire ne sont plus adaptées à la réalité », enchaîne le maire de la Ville d'Antananarivo.

La facilitation du traitement des dossiers a été annoncée avec la mise en place de l'application MATAC. Désormais, les demandeurs pourront ne plus se déplacer pour effectuer une demande de permis de construire. Le demandeur devra entrer dans l'application en ligne. Trois utilisateurs peuvent accéder à l'application. Il s'agit du demandeur et des techniciens au niveau de la CUA et du ministère de tutelle.

Transparence

La Commune Urbaine d'Antananarivo travaille actuellement à alléger les procédures. La digitalisation va appuyer à l'accès à ce service public de manière simple. À travers l'utilisation de l'application, toutes les étapes nécessaires à l'obtention du permis de construire peuvent être effectuées en ligne. Cela inclut le dépôt de la demande jusqu'à la récupération du document. L'évolution du dossier sera envoyée par SMS au demandeur. L'accès à la transparence dans ce service public est principalement l'objectif de l'application.

L'utilisation de cette application s'étend à dix-sept autres communes pilotes. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers l'a doté à la Commune urbaine d'Antananarivo avec l'appui de l'Union européenne à travers l'Economic development board of Madagascar (EDBM) et le projet Creci. « La mise en place du MATAC entre dans le cadre du projet de réforme liée au climat d'investissement. Il y a lieu de souligner que Madagascar fait partie des pays qui travaille pour l'amélioration du climat des affaires. Dans cette optique, réduire le délai de la demande de permis est parmi les axes prioritaires », renchérit Lantosoa Rakotomalala, PCA de l'EDBM.