Namibie: Namibe - Les inondations déplacent 150 familles à Lucira

Moçâmedes — Cent cinquante (150) familles paysannes ont été déplacées, ce samedi, dans la commune de Lucira, municipalité de Moçâmedes, province de Namibe, en raison des inondations causées par les fortes pluies de ces derniers jours.

À la suite des inondations, 100 fermes avec des plantations de légumes, de céréales et de fruits ont été détruites et certains habitants de la localité se sont retrouvés sans toit.

Le gouverneur, qui est allé constater la situation des familles déplacées, a recommandé aux techniciens de l'administration municipale de Moçâmedes et aux membres de la protection civile et des pompiers de créer un espace pour la réinstallation des personnes touchées, où elles reçoivent un soutien en tôles de zinc, nourriture et moyens agricoles.

S'adressant à l'ANGOP, ce dimanche, l'administrateur de Moçâmedes, Abel Kapitango, a déclaré qu'en plus des habitants de la commune de Lucira, l'administration soutenait également d'autres familles de la commune de Bentiaba, qui sont dans les mêmes conditions, et dont beaucoup vivaient au bord des rivières et des zones à risques.

Il a également informé que des techniciens de l'Institut national des routes d'Angola à Namibe travaillaient sur le tronçon routier EN/100, qui relie la commune de Lucira à la ville de Moçâmedes, où une partie de la route a été emportée.

La commune de Lucira est située à 210 kilomètres au nord de la ville de Moçâmedes, chef-lieu de la province de Namibe, et compte plus de 10 000 habitants, majoritairement des paysans et des pêcheurs.