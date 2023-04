Sénégal: Diourbel / installation du bureau de la section communale du PDS - Daha Diallo et Aliou Ba aux commandes

Le bureau de la section communale du Parti démocratique sénégalais de Diourbel a été installé hier, dimanche, au Conseil départemental de Diourbel. Cette nouvelle équipe inscrit son action dans la reconquête du pouvoir.

C'est un bureau consensuel qui a été mis en place avec comme Président Daha Diallo, 2ème vice-président du Conseil départemental, et l'adjoint au maire Aliou Ba comme secrétaire général. Ousmane Touré, secrétaire chargé à l'information et à la Communication au niveau de la section communale du Pds de Diourbel explique : « On s'est réunis aujourd'hui pour procéder à la mise en place de la section communale Pds de Diourbel. On a élu à l'unanimité comme Président Daha Diallo et comme secrétaire général Aliou Ba.

Tout s'est passé dans les règles de l'art. On a eu 52 secteurs qui leur sont favorables et il y a un groupe de dissidents avec 7 secteurs. Nous sommes dans le terrain politique. C'est la majorité qui compte. Celui qui n'a pas la majorité ne peut pas diriger une majorité. Nous leur avons réservé des postes mais le groupe des dissidents veut le poste de secrétariat général. Ce que nous n'allons pas accepter». Et il poursuit : « nos perspectives sont de reconquérir le pouvoir par la mobilisation des primo votants sur les listes électorales et essayer de récupérer les membres du Pds qui sont frustrés ».