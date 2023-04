Sénégal: Développement de la grande distribution - Le petit commerce à la peine

Ces dernières années, le secteur du commerce est marqué au Sénégal par l'implantation progressive de la grande distribution. Alors que le petit commerce est à la peine, les consommateurs semblent y trouver leurs comptes.

Implanté en 2014 au Sénégal, le Groupe Auchan est en train de se positionner comme leader dans le commerce moderne, en termes de prix, de diversité de l'offre et de la qualité du service. Avec pas moins de neuf supermarchés dans la région de Dakar, il est en passe de réussir un bon maillage aussi bien dans la capitale que dans certaines régions. Cette enseigne française a ainsi contribué à la mise en place d'un commerce moderne, accessible à tous, répondant aux attentes de la grande majorité de la population. A l'entame de son implantation, commerçants, industriels, société civile, avaient dénoncé une «concurrence déloyale» qui risquait de faire beaucoup de mal aux producteurs et commerçants locaux.

Un vent de révolte qui a fini par s'estomper au fil des années, laissant la place à une irruption de la concurrence locale. C'est ainsi quen 2015, le patron du groupe Edk, Demba Ka, est entré dans le secteur de la grande distribution, en lançant sa propre enseigne sur fonds propres. Face à Auchan, EDK tente de se positionner comme le leader sénégalais de la distribution avec ses magasins implantés un peu partout dans le pays. Arrivés sur le marché sénégalais en fin 2019, d'autres enseignes, les magasins Supeco et Carrefour, ont elles aussi trouvé leur place dans ce secteur.

Et ce n'est pas fini puisque la capitale d'inaugurer une grande première avec l'ouverture de «China Mall», le plus grand centre commercial chinois implanté au Sénégal. Il propose une offre variée de plus de 15 000 produits «Made in China» à des prix très compétitifs. Le développement fulgurant et diversifié de la grande distribution est accueilli avec bonheur par beaucoup de consommateurs qui peuvent ainsi trouver tout ce dont ils ont besoin dans un seul endroit et à des prix compétitifs.