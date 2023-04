Sénégal: Saint-Louis / célébration de la fête d'indépendance - Le commandant de la zone militaire n°2 promet un très beau défilé

La région de Saint-Louis se prépare à célébrer, à l'instar des autres régions du pays, la fête de l'indépendance commémorant le 63ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Tout est fin prêt pour l'organisation d'un «très beau défilé», le 4 avril, dans la région, à en croire le colonel David Diawara, commandant la zone militaire n°2 (comzone n°2). Il a présidé, avant-hier samedi, la répétition générale de tous les personnels devant défiler le jour du 4 avril, fête de l'indépendance du Sénégal. Au total, 2221 personnels civils vont défiler en plus des personnels militaires et paramilitaires et du défilé motorisé. Une retraite aux flambeaux est prévue la veille, ce lundi 3 avril, a annoncé le comzone n°2, qui en a profité pour inviter la communauté mauritanienne à venir communier ensemble.

Les autorités militaires et paramilitaires de la région de Saint-Louis se sont attelées avant-hier, samedi 1er avril, aux derniers réglages en vue du défilé du 4 avril. Une dernière répétition a réuni les élèves, leurs encadreurs, les militaires et paramilitaires et la fanfare nationale au niveau de l'avenue général de gaulle, lieu devant abriter le défilé civil, militaire et motorisé. Venu superviser cette répétition générale, le colonel David Diawara, commandant la zone militaire n°2 (comzone n°2), a exprimé sa satisfaction, promettant ainsi un «très beau défilé» à Saint-Louis, le jour du 4 avril.

«Je pense que ce qu'on vient de voir nous rassure pour dire qu'il y aura un très beau défilé à Saint-Louis. Donc, après les instructions qu'on a reçu de l'état-major général des armées nous demandant d'organiser un défilé du 4 avril grand format, rapidement on s'est attelé à organiser des réunions, sous la présidence du gouverneur de Saint-Louis, pour désigner les écoles et entraîner les élèves. Et aujourd'hui, ce qu'ils ont montré nous rassure. Je pense qu'on aura un excellent défilé le 4 avril, devant toutes les autorités administratives, militaires et coutumières de la région de Saint-Louis», a dit le colonel David Diawara.

En présence du colonel Cheikh Diouf, commandant la légion de gendarmerie nord, des commandants des sapeurs-pompiers, des eaux-et-forêts, de la marine nationale, des douanes et du commissaire de la police et ses collaborateurs, le comzone a saisi l'occasion pour lancer une invitation à l'endroit des autorités mauritaniennes, pour qu'elles viennent communier celles sénégalaises, le jour du 4 avril, fête de l'indépendance du Sénégal.

Au total, 2221 personnels civils vont défiler, en plus des personnels militaires et paramilitaires et du défilé motorisé. Une retraite aux flambeaux est prévue, ce lundi 3 avril, veille de cet anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Pour rappel, le thème de cette célébration est «les forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles». Un thème qui, selon le colonel David Diawara, colle bien avec les missions des hommes de tenue.