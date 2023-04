Sénégal: Implantation progressive des grandes surfaces alimentaires - L'Etat, le mauvais régulateur !

Le secteur de la grande distribution au Sénégal est fortement envahi par de grandes chaines de distribution internationales. Ce qui n'est pas sans conséquence sur le devenir du marché traditionnel.

Depuis quelques années déjà, le triangle économique du Sénégal à savoir Dakar, Thiès, Mbour fait l'objet d'une implantation progressive, voire offensive, des grandes surfaces alimentaires. Une libéralisation, loin de prendre en compte les contingences protectrices de l'économie nationale mais aussi et surtout la posture des commerçants avides d'argent, désorganisés et dépourvus d'initiatives fédératrices pouvant les aider à donner réponses aux exigences des clients.

Ce secteur de la grande distribution est bien implanté à Dakar, attirant une bonne clientèle qui a soif salubrité et de sécurité sanitaire des aliments et autres produits qu'elle achète. De plus en plus, les Sénégalais se ruent vers ces grandes surfaces de distribution alimentaires. Aux côtés d'anciennes grandes surfaces implantées à Dakar, comme Printania, Filfili, Supermarché, Prix Doux on note, à ce jour, la présence massive d'autres grandes enseignes : Casino, Auchan, Supeco, Carrefour, Exclusif, Utile, Supermarché, Total, etc. et Edk, une marque bien Sénégalais qui s'impose dans ce domaine

Toute la particularité de ces grandes surfaces, c'est d'offrir des services à la hauteur des exigences des clients, notamment avec des produits bien présentés, dans un environnement propre, où le client est dans un embarras du choix total.

Sur les grandes avenues, à travers les panneaux publicitaires, les enseignes implantés se bousculent pour changer positivement la manière de consommer. Mieux, elles soutiennent la production locale, en s'associant avec les producteurs locaux dont ils achètent et écoulent les productions et répondent aux besoins des consommateurs.

LE MARCHE TRADITIONNEL SE MEURT

Aujourd'hui, le marché traditionnel semble bien perdre de vitesse, au profit des grandes chaines de distribution internationales qui élaborent une bonne stratégie de commercialisation. Et ce, en s'appropriant le concept «Made in Sénégal». Ces grandes distributions, telles que Casino et Auchan, accordent une grande place aux produits et aux partenaires locaux, dans leurs rayons.

En outre, ces géants de la distribution adoptent une bonne politique des prix, de la qualité des produits et surtout de l'image par la qualité de l'emballage. Malgré tous ces efforts de promotion du consommé local, il est reproché aux groupes «tricolores» de faire la part belle aux importations. Le tout dans un souci de répondre aux exigences des consommateurs sénégalais.

Et comme si le dénigrement de cette «concurrence déloyale», entretenue par l'Etat et les opérateurs locaux, à cause d'un manque de régulation, d'organisation et surtout d'esprit de groupe pour contrecarrer ou alors concurrencer le marché étranger, ne suffisait pas, le secteur de la grande distribution au Sénégal vient d'enregistrer l'arrivée d'un géant du secteur à savoir la China Mall. A ce rythme, il n'est pas à craindre de voir disparaître, dans les années à venir, le marché traditionnel. Mais, l'espoir est permis, avec certains distributeurs sénégalais comme les supermarchés Low Price de EDK. Il est à noter, pour encourager des enseignes locales, la présence aussi de Senchan, Elydia, qui déploient une stratégie originale en offrant une large gamme de produits locaux.

Dans ces magasins, les clients trouvent des produits adaptés à leurs besoins dont plus de la moitié est fabriquée au Sénégal. Un concept de distribution du «Made in Sénégal» qui mériterait d'être appuyé et déployé dans toutes les régions du pays.