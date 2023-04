Congo-Kinshasa: TRANSCO - Cyprien Mbere Moba lance officiellement deux nouvelles lignes à Kinshasa, Cecomaf - Zando et Cecomaf - Gambela

Le bâtonnier Cyprien Mbere Moba, Directeur général de TRANSCO, a procédé officiellement ce samedi 1er avril 2023, au lancement de deux nouvelles lignes de TRANSCO à Kinshasa. Il s'agit de la ligne 32, Cecomaf - Zando et la ligne 33, Cecomaf - Gambela. La cérémonie a vu sa ténue à l'arrêt Terre Jaune sur la route Cecomaf, dans la commune de Kimbanseke.

C'est sous une ambiance chaleureuse, que la cérémonie a été accueillie par la population de ce coin de la capitale. Flory Bwatuka, Directeur général adjoint ainsi que Johnny Boyela, directeur d'exploitation TRANSCO ainsi que le représentant du bourgmestre de la commune de Kimbanseke étaient également de la partie.

Prenant la parole, le bâtonnier Cyprien Mbere a, de prime à bord, rendu hommage au Président de la République, Félix Tshisekedi notamment, pour sa vision qui, selon lui, ne cesse de contribuer au bien-être des populations congolaises. « Ce que nous sommes en train de réaliser comme travail, c'est dans l'optique de soutenir la vision du président de la République.

Sa vision qui veut à ce que tout le monde dans son secteur d'activité puisse poser des bons actes, tendant à la pacification ainsi qu'à l'avancement du pays», a-t-il fait remarquer. Et d'ajouter, « Mon adjoint et moi, on s'est mis d'accord après longue discussion et concertation, en vue de lancer de nouvelles lignes au bénéfice de la population », souligne-t-il. Il a profité de cette occasion pour appeler les populations environnantes à ne ménager aucun effort, pour la protection des bus TRANSCO, qui sont des biens publics.

Pour sa part, le Directeur d'exploitation de TRANSCO, M. Johnny Boyela a martelé sur l'importance d'assurer la sécurité des bus de cet établissement public des transports au Congo.

Au vue de cette cérémonie, au nom du bourgmestre de la commune de Kimbanseke, son représentant s'est réjoui de l'accomplissement de ce travail de dur labeur abattu par l'équipe dirigeante de TRANSCO, pour le lancement de deux nouvelles lignes dans sa juridiction.

Par ailleurs il sied de noter qu'après le lancement des lignes KINGASANI-MONGATA, MATADI-MOANDA, MATADI-LUFU, la direction générale de TRANSCO, par l'entremise de son responsable numéro un, annonce le lancement d'une énième ligne à Kinshasa : BARÉ-ZANDO. Et de rappeler que le prix d'une course pour la ligne 32 (CECOMAF-ZANDO) et pour la ligne 33 (CECOMAF-GAMBELA) revient à seulement 500 FC.