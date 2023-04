Congo-Kinshasa: Appel à la défense de l'intégrité territoriale d'abord - André-Alain Atundu encourage Félix Tshisekedi et s'assume !

"Il est donc temps que le Président TSHISEKEDI revête son uniforme de Commandant Suprême et que la toge cède la place aux armes pour ne pas devoir se présenter aux tables des négociations comme à Canossa", insiste André-Alain Atundu Liongo, dans une nouvelle Tribune de réflexion libre intitulé : "J'assume".

Car, à son avis, "le propre de toute organisation comprenant deux Etats membres qui se battent est de favoriser plutôt le dialogue et l'issue diplomatique. J'assume donc en toute connaissance de cause la proposition de privilégier la conquête de l'intégrité territoriale pour une paix crédible et durable avant les élections.

Voilà pourquoi, si la Corée du Nord n'envahit pas la Corée du Sud c'est en raison de la capacité de riposte et de destruction des troupes Sud coréennes.

De même si la Chine n'envahit pas Taiwan, c'est probablement pour les mêmes raisons.

Si l'Algérie ne pousse pas jusqu'à attaquer le Maroc pour la cause du Sahara qu'elle soutient c'est aussi pour les mêmes raisons.

Donc, pour espérer établir une paix durable et crédible à nos frontières, la République Démocratique du Congo doit assumer toutes les conséquences de cette thèse. Sinon, la paix conclue dans des conditions de faiblesse ne serait qu'une période précaire que les agresseurs pourraient briser à leur guise et à tout moment".

"Dans une de mes dernières tribunes, j'affirmais qu'organiser les élections à n'importe quel prix dans les circonstances actuelles reviendrait à avaliser la balkanisation en cours au Kivu et en progression dans le reste du Pays.

En conséquence, l'intérêt supérieur de la Nation exige de suspendre le processus électoral pendant un certain temps en vue de permettre aux Autorités nationales de consacrer autant que possible les ressources financières de la République pour bouter les agresseurs en dehors du Pays et rétablir une paix durable par la force des Armes, gage de tout dialogue national crédible et constructif", rappelle-t-il.