Congo-Kinshasa: D'ici le 11 avril au plus tard, Lamuka - Nouvel Elan invite Fayulu à la passation du bâton de commande

Des propos mensongers, montage fait à l'approche de la date de passation de flambeau au NOUVEL ELAN en vue de détourner LAMUKA pour ses intérêts partisans...

Telle est la réaction musclée de Nouvel Elan d'Adolphe Muzito, fustigeant les allégations contenues dans le communiqué de son exclusion de la plateforme Lamuka, signé par le président de l'ECIDé, Martin Fayulu. De la bouche de son secrétaire général Blanchard Mongomba, ce samedi 1er avril 2023, cette formation politique dit avoir constaté " l'indignité et l'incompétence intellectuelle de l'auteur de ce complot qui ne l'honore pas".

Ladite lettre d'exclusion étant signée au nom du collège des présidents, Nouvel Elan fustige la "supercherie" de la part du signataire qui dit agir au nom de l'organe (collège des présidents), organe jamais mis en place. «Les membres de cet organe, appelés membres adhérents, n'ont présenté ni leurs noms, ni leurs dossiers pour homologation auprès du Présidium via les Coordonnateurs, comme le prévoit la Convention. Que ce soit sous le mandat de M. Adolphe Muzito ou sous celui de M. Martin Fayulu. Ils n'ont jamais été entérinés », a précisé le parti, rappelant qu'il n'a jamais été convoqué un Présidium pour la validation des mandats d'adhérents ou l'entérinement de ceux-ci par le Présidium.

Quelque part, Nouvel Elan fait comprendre que le collège des Présidents est un organe consultatif et de conseil, comme le prévoit la Convention. «Il n'a pas pouvoir de décision. Les résolutions de leurs travaux sont prises par consensus et transmises au Présidium pour entérinement et décision», a-t-il souligné.

C'est ainsi que ce parti cher à Adolphe Muzito se pose les questions de savoir : « En vertu de quelle compétence, le Collège des Présidents aurait-il pris acte, le 23 janvier 2023, de la décision de retrait de LAMUKA de M. Adolphe Muzito et du Parti du Nouvel Elan ? Par qui le Collège des Présidents a-t-il été saisi à propos d'une lettre supposée destinée au Coordonnateur de LAMUKA ? Où est l'acte de convocation de la plénière de ce Collège ? Où est le procès-verbal des travaux relatifs ? Quelle est la date de la publication, ne fut-ce que dans le média de la décision, en son temps ? Où sont les notifications des incriminées (Adolphe Muzito et NOUVEL ELAN), en leurs temps ? Où est l'acte de transmission de la résolution de ladite décision au Présidium ? ».

Nouvel Elan se considère encore membre fondateur de cette plateforme de résistance et dit attendre la reprise du fableau à son initiateur en tant que coordonnateur de la plate-forme le 11 avril comme le prévoient les textes. «Le Nouvel Elan attend la passation du flambeau comme le prévoit la Charte, le 11 avril 2023. Faute de quoi, il prendra acte du départ volontaire de M. Martin Fayulu de LAMUKA, car celui-ci entrera dans un processus d'illégalité et d'illégitimité et ne pourra pas représenter la lutte pour la vérité, VERITE DES URNES », note le secrétaire général de cette formation politique.