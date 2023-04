Madagascar: Motocyclisme / FMaM - Jean Gabriel Harison élu président

L'Assemblée Général Elective de la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM) s'est tenue ce samedi à Ambohidahy. Jean Gabriel Harison a été élu pour un mandat en succession du président sortant Tsirava Razafimahefa.

Le monde du motocyclisme malgache entamera un tout nouveau chapitre. L'élection du nouveau président de la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM) s'est bel et bien tenue ce samedi, à l'ACSA Ambohidahy, en présence du représentant du ministère de tutelle. Jean Gabriel Harison a été élu pour un premier mandat par les deux ligues présentes sur les trois existantes en l'occurrence la ligue d'Analamanga et de Vakinankaratra. Le quorum de 2/3 est atteint, seule la ligue d'Atsinanana n'a pas pu assister à cette Assemblée Général Elective (AGE). La ligue de Haute Matsiatra pour sa part n'a pas encore pu voter même si elle a été présente. Cette quatrième ligue de la FMaM vient d'être née. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas encore le droit au vote.

Auparavant, deux candidats étaient sur la liste électorale, à savoir Tsirava Razafimahefa, alias Tsitsi, le président sortant et Jean Gabriel Harison. Ce dernier n'est autre que le Secrétaire Générale de la dernière fédération. Au cours de son discours, Tsitsi a retiré sa candidature au poste de président. Au final, Jean Gabriel était l'unique candidat à la succession de Tsitsi pour diriger l'instance nationale pour ce troisième mandat de la fédération. « C'est dans l'optique de continuer le travail des deux présidents que je suis présenté à la présidence.

Pour le premier mandat de maître Andrianjaka Razafindrakotohasina, dit dadou c'était le lobbying au niveau national, africain et international. Pour le deuxième, c'était plutôt techniquement. Ce troisième mandat sera donc la consolidation de ces deux mandats pour bien développer l'univers des deux roues à Madagascar », a-t-il lancé lors de l'AGE du samedi. Selon toujours ses explications, l'objectif principal c'est d'entrer dans le professionnalisme notamment au niveau du pilotage, du mécanicien, mais aussi des matériels utilisés durant la compétition. En effet, l'instance nationale joue également un rôle très important dans l'éducation des citoyens qui utilisent les deux roues. « La sécurité des motards sur piste de course et sur route n'est pas en reste car c'est vraiment triste de voir les gens accidentés », a continué Gabriel Harison.

AG Afrique

ne grande opportunité à saisir pour Madagascar, la Grande Ile abritera l'assemblée générale de la branche africaine de la FIM qui se déroulera les 3 et 4 novembre prochains. Cela a été voté en Italie en décembre dernier grâce à notre implication et notre dynamisme tant au niveau africaine qu'international. La FIM Africa compte quinze membres, à savoir Madagascar, l'Algérie, l'Angola, le Botswana, l'Égypte, le Kenya, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Namibie, la Tunisie, l'Ouganda, la Zambie, la Mauritanie et la Libye. Madagascar sera présent pour la prochaine « Motocross of African Nations » zone 7 (MXoAN 2023) qui se tiendra les 11, 12 et 13 août. Il y aura une dizaine de licenciés préinscrits à cette activité pour la toute première fois du pays.