Madagascar: Football - Pro League - Fosa Juniors se qualifie pour les « Play-offs »

Après avoir effectué les 11 journées du Championnat de Madagascar première division Orange Pro League (OPL), Fosa Juniors FC est la première équipe à avoir remporté sa qualification aux play-offs.

L'équipe de Boeny a conservé sa position de leader de la conférence Nord à l'issue de son match d'hier. Tsiry et ses coéquipiers creusent encore l'écart après sa victoire de 1 à 0 face à Tsaramandroso Formation, dans leur jardin. Même s' il reste encore trois matchs à jouer, cela ne change rien avec ses 28 points. Cosfa occupe la deuxième place en s'imposant 1 but à 0 l'équipe de l'Uscafoot au Stade Alarobia, grâce à un but marqué par Nasolo au temps additionnel de la première période.

Le match a été très disputé. En revenant des vestiaires, les gars de la CUA ont essayé de se rattraper mais ils n'ont pas pu trouver face au grand gardien des militaires très vigilant. « On a essayé de marquer mais ceci n'a pas pu aboutir en terme de but. On a aussi mélangé la précipitation et la vitesse. La suite n'est pas du tout bonne pour nous car après ces deux défaites successives, on est calé à la cinquième place. Il reste encore trois matchs à jouer à savoir contre Ajesaia, AS Fanalamanga et ASA Diana. Nous n'avons pas le droit à l'erreur si on veut aller à la prochaine étape », a fait savoir Andry Henintsonarivo, coach de l'Uscafoot.

La bande à Rivaldo était à bout de la prochaine phase. « La rencontre était un peu dure, nous sommes deux équipes qui cherchaient nos points. Notre avantage c'est que nous avons la force et l'union défensive par rapport à nos adversaires », a ajouté Albert Randrianandriana, préparateur physique du Cosfa. L'AS Fanalamanga se hisse à la troisième place avec 17 pions après une victoire nette 2 buts à 0 face à l'Ajesaia. Ce dernier occupe la quatrième place crédité de 16 unités. Pour la conférence Sud, CFFA se trouve à nouveau à la tête du classement avec 19 points suivi de près par la formation du Mama FC 17 points.