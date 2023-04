Madagascar: Moïse Rafonoharantsoa - L'étoile montante du tennis malgache

Pensionnaire du club de l'ACSA, Moïse a réalisé un très beau doublé récemment au Championnat de la section de tennis de Tana-ville. Il a été sacré chez les U12 et U14.

C'est une pépite du tennis malgache. Il, c'est Moïse Rafonoharantsoa. Le jeune prodige de la petite balle jaune malgache, a fait ses premiers pas dans cette discipline à l'âge de 4 ans. A ses débuts, il a été pris en main par l'ancien directeur technique national, Ravalitera Rafolomanantsiatosika, qui lui a transmis la passion du tennis. Moïse a d'abord commencé à jouer avec les deux mains, mais son coach ayant constaté une puissance dominante de la main gauche, lui a fait choisir cette main. Hormis l'écriture, il utilise la main droite dans toutes ses activités quotidiennes et sportives. Son talent se fait vite remarquer.

Moïse remporte son 1er titre en 2018, lors de sa première participation au tournoi U6. Il confirme son potentiel au Tournoi de Noel 2020, en accédant à la finale dans la catégorie U8. En mars 2021, avec un an d'avance sur la catégorie U10, il atteint la finale du tournoi des petits champions. En octobre 2021, à l'âge de 9 ans avec deux années d'avance dans la catégorie U12, il perd en finale U10 et U12 du championnat junior 2021. En novembre de la même année, Moïse participe au tournoi Junior Open 2021 et réalise un beau tournoi où il s'incline en demi-finale. En décembre 2021, il confirme son potentiel et son avance en remportant le trophée U10, du tournoi de Noel 2021 et en accédant à la finale de la catégorie U12. Ses résultats lui permettent d'être invité à participer en tant que plus jeune joueur, du grand tournoi de Défi de décembre 2021, réunissant les 4 meilleurs joueurs de 4 catégories, où il se fait remarquer en accédant en finale.

Doublé

En février 2022, Moïse est sélectionné pour participer au championnat d'Afrique-Australe par équipes U12. Malheureusement, l'équipe nationale Malgache n'a pas pu faire le déplacement au Zimbabwe en raison de la fermeture des frontières de Madagascar. En avril 2022, Moïse réalise l'exploit de faire un doublé au tournoi des petits champions, en soulevant les trophées de champion U10 et U12. Le jeune gaucher enchaîne les bonnes performances et continue sur sa lancée en décrochant deux mois après, le titre de champion 4eme série catégorie III, du tournoi Open de l'Association des Techniciens du Tennis de Madagascar. En juillet, désormais pris en charge par Basile Ramanantoanina, le jeune joueur continue sa progression dans les catégories supérieures, en se hissant jusqu'en demi-finales des catégories U12 et U14, du championnat régional d'Analamanga 2022.

En novembre, âgé de 10ans, Moïse franchit une étape importante en étant sélectionné par l'Académie Aliassime-Canada pour faire partie de la Team-Africa U14, à l'issue du camp de détection qui a regroupé les vingt meilleurs joueurs de neuf pays du continent, qui s'est tenu à Abidjan. De retour au pays, en attendant de rejoindre le camp d'entraînement de la Team-Africa, Moïse âgé de 11 ans est sacré champion U12 et U14 de la Section Tennis-Antananarivo 2023. Moïse est un joueur passionné et travailleur. Et c'est avec le soutien parental que le jeune malgache poursuit son chemin.