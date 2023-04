Madagascar: Lifeskills « Fanoitra » - Des attestations de formation pour 6.000 jeunes

Plusieurs axes ont été discutés et partagés avec les jeunes tout au long de la formation, entre autres l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, la santé et la protection des jeunes, la sécurité, ou encore des formations sur le civisme.

Ils sont jeunes et conscients de leur plein potentiel. Ils étaient près de 6000 jeunes à recevoir leur attestation vendredi au Palais des Sports de Mahamasina. Ils ont suivi une formation à travers le projet « Fanoitra » lancé en 2022 par le ministère de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec l'Institut National de la Jeunesse. L'objectif étant d'inculquer aux jeunes l'esprit de leader, à cultiver une pensée et une vision positive. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa qui, a dirigé la cérémonie en présence des partenaires du ministère. Les jeunes étaient en ébullition et savent maintenant comment orienter la vie ? Comment concrétiser un projet ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ses objectifs ? Comment fixer une vision ?

Plusieurs axes ont été discutés et partagés avec les jeunes tout au long de la formation, entre autres l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, la santé et la protection des jeunes, la sécurité, ou encore des formations sur le civisme sont également au programme. Ce sont les 6000 jeunes de la région Analamanga qui ont reçu leur attestation après avoir suivi la formation « module 1 « Culture de Vision ». « Toute chose commence par l'intention et les intentions accompagnées d'action donnent des résultats. Et les résultats de ce jour ne sont autres que la combinaison de toutes les bonnes intentions que vous représentez tous aujourd'hui. Vous symbolisez les actions en faveur de l'épanouissement et du développement de la jeunesse malagasy.

Les responsabilités du développement de la jeunesse malagasy ne peuvent pas appartenir à une seule personne, un groupe de personnes. Notre jeunesse doit être portée et soutenue par la solidarité et la valeur ajoutée de toutes nos actions. Vous êtes notre force dès aujourd'hui et notre force de demain », a souligné Haja Resampa dans sa prise de parole. Le lancement du projet « Lifeskill Fanoitra » a débuté lors de la célébration de la journée internationale de la jeunesse à Mahajanga.

L'UNICEF a apporté. Après cette première promotion, les autres districts et régions de l'Ile ne seront pas en reste.Le district de Betroka a été choisi comme pilote dans la réalisation du projet Fanoitra. Les jeunes ayant suivi la formation ont bénéficié d'appui matériel et technique. 4 autres modules vont encore s'en suivre. Les formations vont être dupliquées dans les autres régions et les jeunes d'Atsinanana, Boeny, Atsimo-Andrefana et Menabe bénéficieront de leur part très prochainement.