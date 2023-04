Madagascar: Parents, tes gosses foutent le camp !

Renversement de situation par rapport à 1947.Année, où Ils nous ont envoyé leurs rejetons parmi le corps expéditionnaire pour pacifier le pays, maintenant ils demandent poliment à nos jeunes de combler leur manque de main d'oeuvre spécialisée.

Oui, le temps est révolu où l'Europe « invitait » surtout les ressortissants africains pour des postes subalternes sans qualification comme éboueurs ou femmes de ménage, là, ils font appel à des ingénieurs, des médecins, des informaticiens et même à des ouvriers spécialisés. Les jeunes malgaches veulent tous partir à l'étranger car pour eux l'avenir au pays est sombre, chômage, corruption, univers politique tumultueux disent-ils, « Que voulez- vous ? dit un diplômé de haut niveau,

Après avoir fait le tour des quelques karana seuls à pouvoir payer des salaires « décents » on n'a plus rien ». Telle est notre situation, et leur décision de quitter pays et parents se comprend, d'autant que là-bas on observe un appel d'air vu le vieillissement de leur population (les enfants des baby boum d'après-guerre ont l'âge de la retraite). Les gouvernements, malgré les relents nationalistes de certains courants politiques en leur sein ne cachent plus leur décision de combler le gap de main-d'oeuvre par l'immigration massive.

A l'instar du Canada qui n'a plus de scrupules sur des soi-disant taux de tolérance d'étrangers parmi les « aborigènes » ( Autochtone dont les ancêtres sont à l'origine du peuplement), ou en Allemagne qui par crainte de perdre leur suprématie dans le secteur des machines-outils font des pieds et des mains pour faire venir des travailleurs étrangers avec toutes les commodités à la clé. La France, encore notre principale destination, se plaint malgré Madame Le Pen, que les étudiants étrangers de leurs universités ne restent là -bas en moyenne que trois ans après l'obtention de leurs diplômes et envisagent donc de faciliter leur intégration dans la vie professionnelle française.

Parents, Vous acceptez à contrecoeur leur départ (le cas n'est pas isolé), vous êtes contents parce que soulagés quant à l'avenir de vos enfants mais inquiets en même temps parce que vos sacrifices passés pour bâtir une maison, un tombeau !!! Vont devenir des « tanàna haolo » (lieux abandonnés hantés) après votre départ, cette fois-ci, définitive Hélas ! Pour terminer cette migration due au déséquilibre démographique, Alfred Sauvy, un démographe statisticien français l'a pourtant déjà prévu mais comme toujours en politique quand l'économie gêne les tenants du pouvoir l'ignore. Enfin, celui qui a dit « Laissez faire les hommes, laissez passer les hommes » a oublié que la mondialisation veut aussi le « laissez passer les hommes ».