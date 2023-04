Ile Maurice: Ancienne gare de Phoenix - Station d'abandon

Nouvel arrêt à l'ancienne gare de Phoenix. Celle d'avant le métro. Celle qui nous rappelle que de 1864 à 1964, il y a eu des chemins de fer à Maurice.

C'est à l'ajournement de la séance parlementaire du mardi 28 mars que la députée de l'opposition Joanna Bérenger a adressé une requête au ministre des Arts et du patrimoine national, au sujet de l'ancienne gare de Phoenix. «Le 4 novembre dernier, j'avais déjà soulevé ce sujet et, entre-temps, la situation a empiré et l'état du bâtiment s'est encore dégradé, le toit tombe en lambeaux et les automobilistes peuvent maintenant apprécier les oeuvres des tagueurs sur le bâtiment. La valeur historique et patrimoniale de ce bâtiment est indéniable. J'espère que le ministre entreprendra des actions avant qu'il n'y ait d'autre solution que la démolition.»

Dans sa réponse, Avinash Teeluck, ministre des Arts et du patrimoine culturel, a indiqué qu'il a référé cette question au National Heritage Fund (NHF). Qui l'a informé que la structure n'est pas classée patrimoine national. «Bien sûr, elle a une valeur culturelle et historique. They are trying their level best to see if something can be done.»

Vendredi 31 mars, au nom de SOS Patrimoine en péril, Arrmaan Shamachurn a envoyé un courrier au ministre concerné pour réagir à sa réponse parlementaire. Il souligne sans détour que si cette ancienne gare n'est pas classée patrimoine, «c'est parce que les ministres successifs n'ont pas fait preuve de diligence. Il y a plusieurs autres sites qui attendent d'être classés depuis plus de dix ans». Il avance également que c'est «injuste de renvoyer la balle au NHF quand on sait que son personnel n'a pas les moyens appropriés d'assurer une responsabilité aussi importante que la préservation du patrimoine».

Il rappelle que ce n'est pas parce qu'un bâtiment n'est pas classé patrimoine national qu'il ne faut pas prendre les mesures appropriées pour la rénovation et la réhabilitation. «Le rôle du NHF commence par l'identification de sites à portée historique et culturelle, en vue de leur classement.» Arrmaan Shamachurn note que depuis octobre 2020, une demande de classement de cette structure a été envoyée au NHF. «On ne sait pas où cela en est. Même chose pour le Champ-de-Mars.»

Cet ancien vestige du rail avait été occupé pendant un demi-siècle par le Mauritius Underwater Group (MUG) qui y avait installé son club house. Le MUG a eu ordre d'évacuerleslieuxen septembre 2020. Depuis, la structure est à l'abandon.