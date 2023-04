Cote d'Ivoire: Geoffroy-Julien Kouao - «Laurent Gbagbo a une seule obsession, 2025» et la présidentielle ivoirienne

« On voit bien que Laurent Gbagbo est prêt pour la bataille présidentielle de 2025 », estime le politologue Geoffroy-Julien Kouao après un meeting organisé par le parti de l'ex-chef de l'État, le 31 mars 2023. « Il veut s'adresser aux jeunes et il sait qu'il n'est plus jeune », ajoute le chercheur au sujet de la stratégie électorale de l'ancien président, âgé de 77 ans.

Le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI), la formation de Laurent Gbagbo, a célébré la « fête de la Renaissance », lors d'un meeting à Yopougon le 31 mars et lors d'une rencontre avec des jeunes sympathisants le 1er avril 2023.

C'était la première fois que l'ex-président (2000-2011) organisait une rencontre d'une telle ampleur depuis son retour au pays en juin 2021. Une occasion donc, pour l'ancien chef d'État de 77 ans, de mobiliser ses troupes, à quelques mois des élections municipales et régionales.

« Il donne la parole à ses lieutenants qui sont jeunes pour dire: voici la relève »

Le tout, avec deux cibles en tête : l'électorat jeune et la présidentielle de 2025, selon le politologue Geoffroy-Julien Kouao. « Laurent Gbagbo voulait jauger de sa popularité après son retour, explique-t-il au micro de notre correspondante Bineta Diagne. Et là, il va d'abord à Yopougon pour dire que Yopougon, c'est sa base électorale par définition. Il veut s'adresser aux jeunes et il sait qu'il n'est plus jeune. Il sait qu'il est aujourd'hui un géronte [terme pouvant désigner une personne âgée, Ndlr]. Et donc, pour ne pas être dans la contradiction, il donne la parole à ses lieutenants qui sont jeunes pour dire : voici la relève. Et si vous remarquez bien, le PPA-CI aujourd'hui est dirigé par Damana Adia Pickass qui certes est un quadra, mais qui dans le jeu politique ivoirien est un jeune. Donc, tout cela relève de la symbolique ».

Geoffroy-Julien Kouao poursuit : « Mais Laurent Gbagbo a une seule obsession : 2025. Et il ne le cache pas dans sa rhétorique politique, que ce soit à Yopougon ou que ce soit au palais de la Culture, en lisant entre les lignes, on voit bien qu'il est prêt pour la bataille présidentielle de 2025. »