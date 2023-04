Madagascar: Meetings politiques - Le MMM condamne la déclaration de Justin Tokely

Les réactions ne se font pas attendre. La société politique ne reste pas indifférente par rapport à la déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Justin Tokely, ce vendredi, par rapport à l'interdiction de faire des rassemblements politiques dans les lieux publics à l'exception des manifestations organisées par l'Etat.

C'est le parti de Hajo Andrianainarivelo, le Malagasy Miara-Miainga, qui est le premier à condamner cette mesure. « Il s'agit d'une entrave à la démocratie », ont dénoncé les responsables du parti dans un communiqué publié ce samedi. « Nous condamnons fermement cette déclaration car la loi du plus fort et l'atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique sont des pratiques politiques du temps révolu, d'autant plus que ces libertés sont garanties par l'article 20 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Hommes et l'article 10 de la Constitution malgache », continue la missive.

Le MMM déplore le manque de considération envers les élus. « Cette déclaration porte atteinte au respect de tous les élus : maires, conseillers, députés et sénateurs, car en tant qu'élus et législateurs, ils sont redevables vis-à-vis des citoyens qui les ont élus », a fait savoir le parti avant de rappeler au président Andry Rajoelina que son initiative d'instaurer la Place de la Démocratie le 17 janvier 2009 avait pour ambition de défendre les libertés d'expression et de réunion. « Aujourd'hui, l'Etat qu'il dirige porte atteinte à ces libertés », insiste le communiqué. Et de terminer que « la politique ne se résume pas uniquement aux luttes de pouvoirs, mais constitue un espace d'échange et de mise en oeuvre des idées que nous estimons favorables pour chaque ménage face aux difficultés de la vie ».