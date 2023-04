Madagascar: La Teinturerie - « Festival Reggae Festival », une reprise et quelques courbatures

Cela s'active actuellement pour le « Fianar Reggae Festival » (8 et 9 avril à Fianarantsoa), « il y a eu une période de flottement, la motivation est maintenant à 450 % », assure Valéry Andriamialison, du comité d'organisation. Samedi après-midi, les adeptes de ce genre se sont rassemblés à la Teinturerie Ampasanimalo pour un concert de mise en bouche avec trois groupes. Majestic Lion, qui a joué le rôle de voiture ouvreuse. Mashmanjaka, autant à l'aise dans le ragga que dans le reggae. Et Jah Roots & Malagasy Revolution, un ténor.

« Ce sera aussi l'occasion de célébrer les dix années de l'association Sarondra, qui a été fondée par Nicolas Vatomanga, Jean Emilien, Christian Reggasy et Sammy de Tarika Sammy », ajoute Tanjona Rabearivony, il fait aussi partie du comité. Le festival qui en est à sa huitième édition cette année, n'a pu atteindre ce compte sans ces personnalités de la musique malgache. Comme quoi, le reggae est rassembleur. Sarondra rassemble un jazzman de légende, un champion du monde d'harmonica, un rastaman - être aussi cool est presque impossible - et qui plus est a osé faire plier un Korg à six octaves avec son marovany lors d'un « concours » d'improvisation.

« Le festival était en stand-by en 2020, 2021 et 2022 à cause de la Covid. Et il faut admettre que la reprise est assez dure. Heureusement, des entrepreneurs ont participé à son financement. Cette année, il n'y aura pas d'artistes internationaux », poursuit quelque peu désolé Tanjona Rabearivony. Avec la conjoncture économique nationale également, l'art est l'un des secteurs qui souffre en silence. Les artistes qui seront présents ont été ceux qui étaient de la première édition. A savoir, Nadz, Ekazaho, Majestic Lion, Jah Roots & Malagasy Revolution, 6watt, Urban Roots & Relongo, Mashmanjaka & Hazavagan Band et Reggasy. Les deux dates se tiendront toutes à l'Alliance française de Fianarantsoa.