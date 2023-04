Madagascar: Santé reproductive - La grossesse précoce, première cause de l'avortement

L'âge précoce de survenue d'une grossesse figure parmi les premières causes de l'avortement selon une enquête menée par le mouvement « Nifin'Akanga ». La seconde raison concerne le viol. Ce qui a incité ce mouvement à sortir un film documentaire mettant en exergue des témoignages des victimes de cet acte ignoble.

Les trois premières raisons des avortements à Madagascar sont la grossesse précoce (23,21%), autre (20,29%), et la grossesse non désirée. La réponse « autre » en deuxième raison englobe trois causes graves, dont le viol (15,36%), l'inceste (6,54%) et les raisons médicales et/ou thérapeutiques (78,1%). Ces chiffres résultent d'une enquête nationale du mouvement Nifin'Akanga sur les pratiques de l'avortement à Madagascar en 2021 effectuée sur un échantillon de 4478 personnes dont 3568 femmes et 910 praticiens. Ce phénomène pourrait s'expliquer par le manque d'information et d'éducation sexuelle. Il y a également les tabous liés au sexe , les enfants et les jeunes filles ne reçoivent pas d'éducation sexuelle et reproductive.

Témoignage

Le mouvement « Nifin'Akanga » a sorti un film documentaire intitulé « plaie ouverte » pour refléter cette triste réalité. Ce film disponible sur la chaîne « you tube » met en avant les témoignages de victimes de viol et inceste , et dépeint la réalité difficile de ces violences à Madagascar. Les sujets liés aux viols et inceste sont souvent considérés comme des tabous à Madagascar. Les pressions sociales et culturelles sont encore très présentes et ces actes sont souvent assimilés à de la honte sur les victimes, argue ce mouvement dans son communiqué. De ce fait , de nombreuses femmes , filles choisissent de subir ces violences en silence. « Les arrangements à l'amiable et la corruption persistent auprès des autorités, des bureaux de fokontany jusqu'au Palais de Justice en passant par les forces de l'ordre surtout dans les régions et les zones éloignées », a-t-il indiqué.