Ile Maurice: Croisée de Vallée-des-Prêtres - Parcours du combattant pour les automobilistes

Automobilistes et autres usagers vivent un véritable calvaire pendant les heures de pointe du lundi au vendredi sur une bonne partie de la route connue comme la croisée de Vallée-desPrêtres. Ils se retrouvent au milieu d'un chaos, personne ne sachant qui a la priorité. Pour corser l'addition, ils sont nombreux à se faufiler et à jouer au petit malin en approchant de la croisée des routes Pamplemousses et Militaire. Tout cela n'est pas sans incidents.

Les automobilistes allant vers et sortant de Vallée-des-Prêtres, de Sainte-Croix, de Résidence La Cure et de plusieurs régions du Nord utilisent cette route. Idem pour les autobus venant de tous les villages du Nord et de plusieurs régions de l'Est. Pour la énième fois, le député Aadil Ameer Meea va soulever ce problème au Parlement mardi. Il réclame la présence de policiers aux heures de pointe durant la matinée et l'après-midi.

Une voie de contournement est en construction. Mais selon le député, il n'est pas sûr que cette bretelle résoudra le problème. Il est d'avis que seule la construction d'une route passant sur la colline à proximité des appartements de la National Housing Developement Company permettra d'apporter une solution à cette situation chaotique même s'il estime que ce projet nécessitera de gros investissements.