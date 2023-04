Cameroun: Un nouveau supermarché carrefour voit le jour à Douala

L'enseigne Carrefour Market Logpom a été inauguré ce mercredi 29 mars par le ministre du commerce, M.Luc Magloire Mbarga Atangana.

Situé au nord de la capitale économique camerounaise, dans le quartier Logpom du 5ème arrondissement de Douala, ce supermarché sous enseigne Carrefour market a été construit sur un terrain de plus de 2 000 m2. La construction qui a duré près de 9 mois a été réalisée par des entreprises camerounaises.

Carrefour market Logpom qui vient d'être inauguré propose une surface de vente de 750 m2 et un parking de 30 places pour une expérience shopping et un confort d'achat aux normes et standards internationaux. Philippe MARCILLON, le Directeur général de CFAO Consumer Retail Cameroun précise « Je suis heureux d'ouvrir ce supermarché Carrefour market Logpom.

Il s'agit du sixième magasin de notre réseau Carrefour dans le pays et du quatrième à Douala. Vous y retrouverez les ingrédients qui constituent l'ADN de notre réseau au Cameroun c'est-à-dire : une large offre de produits frais de qualité, des produits locaux en nombre ainsi que des produits exclusifs de marque Carrefour. Si ce supermarché complète notre maillage de la ville de Douala, il nous permet aussi de renforcer nos relations avec les quelques 400 partenaires camerounais avec lesquels CFAO Consumer Retail a noué des liens et pour certains, depuis 2017 à son arrivée ! »

Avec ce quatrième supermarché Carrefour market à Douala, CFAO Consumer Retail renforce ses positions et répond à une clientèle grandissante qui souhaite avoir accès à une offre moderne, au meilleur prix, soucieuse des normes de traçabilité et d'hygiène pour garantir sa sécurité alimentaire. Par ailleurs exigeante et engagée dans l'économie locale, elle souhaite donner un sens aux achats effectués. Carrefour market Logpom répond à cette demande et propose une offre exclusive de produits à marque Carrefour dont les produits Simpl à prix très accessibles, des produits frais de qualité et plus de 1 500 références « made in Cameroun ». Avec les 60 créations d'emploi directement engendrées par l'ouverture de ce supermarché Carrefour market, c'est près de 1400 heures de formations qui ont été délivrées aux équipes.

Alice Florence KUEKAM, Directrice des Ressources Humaines de CFAO Consumer Retail au Cameroun explique : « En accord avec notre politique de ressources humaines, cette ouverture a été l'occasion de promouvoir dix collaborateurs issus de nos équipes des supermarchés Carrefour déjà ouverts dans le pays à des postes de managers. Nous sommes très fiers de les voir grandir. C'est clairement le résultat de notre politique « Act for people » qui consiste à donner à chacun l'opportunité de se développer professionnellement. Et puisque travailler dans la grande distribution est un métier bien spécifique, le Responsable du magasin Michel-Eric Bian Ngolong a quant à lui intégré nos équipes il y à dix-huit mois pour suivre un parcours d'intégration spécifique avant sa prise de fonction.

C'est donc une équipe très professionnelle qui va faire vivre ce supermarché et accueillir nos clients au quotidien. » CFAO Consumer Retail Cameroun compte aujourd'hui près de 1 000 collaborateurs. Elle compte à son actif 3 centres commerciaux (Bonamoussadi, Ekié et PlaYce) et déploie l'enseigne Carrefour à travers 1 hypermarché et 1 supermarché à Yaoundé et 4 supermarchés à Douala, 1 supermarché économique Supeco à Douala, et un Club de marques à Yaoundé avec 3 boutiques : Lacoste, Jules et La Grande Récré.