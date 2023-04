Afrique: Le Préfet Apostolique de Robe - "Pâques nous propulse vers le ciel et la gloire éternelle"

Robe — " Ici, avec nous, nous sommes dans l'année de grâce 2014 qui a commencé à Pâques l'année dernière (les chrétiens comptent l'année d'une Pâques à l'autre, c'est pourquoi sur le cierge pascal nous écrivons l'année en cours !) et la nouvelle Pâques 2015 arrive, qui détruit toutes les douleurs, les peines, les angoisses, les frustrations que nous avons accumulées au cours de cette dernière année ", explique à l'Agence Fides le Père Angelo Antolini, ofm cap. à l'occasion de la saison pascale qui approche. "Pâques nous projette vers le ciel et la gloire éternelle où, ressuscités avec le Christ, nous vivrons pour toujours. En Éthiopie, nous sommes actuellement en 2015 ; du 11 septembre au 31 décembre, il y a sept ans de retard sur le calendrier grégorien, mais du 1er janvier 2023 au 11 septembre 2023, il y a huit ans de retard.

Le missionnaire, Préfet Apostolique de Robe, avec la collaboration de nombreux laïcs de bonne volonté, entre les hauts et les bas, réalise diverses activités dans toute la préfecture, qui s'étend sur 103.769 km².

"Au cours du mois de mars, raconte-t-il, j'ai passé la première semaine à Gode, dans la zone somalienne de la Préfecture, deux semaines à Robe, où se poursuivent les travaux de l'hôpital (voir Fides 7/2/2023), et cette dernière semaine encore à Gode. Parmi les activités de cette période, j'ai visité la Communauté de Gode Negelli, désormais légalement dans la paroisse de Kofale, pour formaliser son érection en paroisse le 29 juin dernier".

" Cette semaine, nous sommes préoccupés par la crue de la rivière Wabe Shebali, qui est impressionnante à Gode. Elle est montée pendant la nuit et a inondé notre motopompe, l'endommageant irrémédiablement. Le radeau avec la pompe électrique s'est également pris dans les plantes qui se trouvaient devant lui. Avec beaucoup de difficultés, après que la crue soit passée et que le niveau ait baissé de quatre mètres, les garçons ont réussi à désengager le radeau et à pomper ainsi l'eau pour l'irrigation, pour les besoins de la maison et des prisonniers détenus dans une prison voisine. Le paradoxe, explique le père Antolini, c'est que nous sommes inondés, alors qu'ici, à Gode, il n'a pas encore plu, il y a une chaleur torride et une grande sécheresse.

Les inondations sont causées par les pluies qui s'abattent sur les hauts plateaux et les hauts déserts de la région somalienne. "Le Wabe Shebali est une bête méchante, c'est une rivière à traiter avec beaucoup de respect et de prudence. Il prend sa source dans le plateau de l'Arsi occidental et serpente jusqu'en Somalie sur 2050 kilomètres. Bien qu'il s'agisse d'un fleuve important et long, son régime est torrentiel. Pendant les pluies, il monte dans son lit jusqu'à dix mètres et, un peu plus en aval, il donne lieu à de nombreux ruissellements à cette époque".

Pendant la semaine passée à Gode, le Préfet avait prévu plusieurs activités avec les enfants de la mission, mais pour des raisons de santé inattendues et par manque de médicaments appropriés, il a été contraint de rester sur place. "S'il y avait encore un besoin, cela confirme que la mission en Somalie n'est pas de faire, mais d'être là", a-t-il commenté.

Enfin, le Père Antolini s'attarde sur l'image de l'arbre qui tend ses racines vers les cours d'eau, tirée du passage du prophète Jérémie. Je me suis arrêté en particulier sur le verbe "étendre". J'ai imaginé avec mon esprit ce mouvement lent, silencieux, souterrain, invisible, involontaire, irrésistible des racines vers l'humidité souterraine. J'ai senti que c'était la prière. Le mouvement de notre âme vers la fraîcheur de la grâce, de l'amour de Dieu. Je considère de plus en plus que la prière, même liturgique, est contemplative ou ne l'est pas. À certaines prières réduites à un ritualisme mécanique, bruyant, parfois échevelé, je préfère les moments où, dans la prière silencieuse, je m'endors, et cela m'arrive souvent. Même dans ces moments-là, mon âme continue à tendre ses branches vers la fraîcheur de la grâce".