Congo-Kinshasa: Téléphonie - Olivier Tshimanga propose trente sonneries

Les oeuvres instrumentales d'Olivier Tshimanga sont tirées d'un récital inédit de soixante pièces de sa guitare, la "Tshimangologie", réalisées dans la visée d'inciter les Congolais et Africains à avoir dans leurs portables des sonneries "Made in Congo".

Les trente sonneries proposées par le guitariste sont postées en ligne depuis le 18 mars et sont disponibles sur les plateformes de téléchargement légales, notamment iTunes, Deezer, Spotify, a précisé au Courrier de Kinshasa Olivier Tshimanga. Et, sur YouTube où elles sont prêtes à l'écoute, elles totalisent dans l'ensemble près de 3 000 vues. « Le projet des trente sonneries veut offrir aux Congolais et aux Africains l'opportunité d'avoir des sonneries made in Congo, made in Africa dans leurs téléphones par la Tshimangologie », a expliqué le guitariste.

Parmi les trente sonneries qui durent entre 1' :00" et 1' : 26", l'on retrouve deux interprétations de tubes des années 1960-1970. Ce sont, d'ailleurs, les morceaux les plus longs: Bougie ya motema 5' : 48" et Maria Mboka 5' : 21". A ce sujet, Olivier Tshimanga nous apprend qu'ils ne sont pas là par hasard. « J'ai rendu hommage à l'icône Dr Nico Kassanda dans "Bougie ya motema" et aussi au grand chanteur Ya Ntesa Dalienst ainsi qu'à l'orchestre Les Grands Maquisards, tout particulièrement au soliste Mageda qui a joué la guitare solo dans la chanson "Maria mboka" », affirme-t-il, poursuiant : « Des clips suivront, j'en ai déjà prévu deux, "Maria mboka" et "Bougie ya motema", en hommage à Dr Nico. Mais il y aura en tout trois clips pour assurer la promotion du projet, également cela de la sonnerie Mfumu Kimbangu ».

Soixante pièces de guitares

Ce « projet 100% guitare », comme le précise Olivier Tshimanga, est avant tout « une expression de l'âme, de l'esprit et une marque d'amour ». Par ailleurs, soutient-il, c'est « un condensé des deux dernières années passées ». Et donc, précise-t-il encore : « C'est beaucoup de choses à la fois, avec des moments de doute, de pleurs, de revendications, de lamentations. Tout cela exprimé par la guitare Tshimangologie ». Ce qui explique sans doute des titres comme Ma guitare pleure, Mitambu eleki, Mopepe ya zelo, Incompris, Kolelaka te, Nkolo atiki ngai te et Douleur de l'âme qui paraissent bien évocateurs de l'état d'esprit du guitariste au moment de leurs compositions.

En outre, fait savoir le guitariste, qui est tout aussi chanteur qu'auteur-compositeur : « A la base, j'ai réalisé soixante pièces de guitares, mais j'ai commencé par sortir la moitié, les trente sonneries disponibles depuis deux semaines ». Voulant faire feu de tout bois, il affirme que le projet actuel « c'est aussi une manière de partager la Tshimangologie avec les guitaristes actuels et futurs. Tous ceux qui me prennent comme modèle pour propager le style de guitare Tshimangologie ». Rappelons que la guitare "Tshimangologie" est l'expression du doigté et du jeu du musicien qu'il a institué tel un modèle de référence et une science destinée à la génération actuelle et future de guitaristes congolais et d'ailleurs.