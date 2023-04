Algérie: Compétitions africaines interclubs - Carton plein pour les représentants algériens (USMA, CRB et JSK)

ALGER — Les trois représentants algériens dans les compétitions africaines interclubs, en l'occurrence l'USM Alger, le CR Belouizdad et la JS Kabylie ont réussi un carton plein ce week-end, se qualifiant tous les trois pour les quarts de finale de la Ligue des champions et la coupe de la CAF.

La sixième et dernière journée de la phase de poules, disputée ce week-end, a été en effet fructueuse pour les représentants algériens, puisque le CRB et la JSK ont pris la deuxième place dans leurs groupes respectifs, derrière l'ES Tunis et le WA Casablanca, et se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions, tout comme cela a été le cas pour l'USM Alger en Coupe de la CAF.

En effet, même les Rouge et Noir ont terminé deuxièmes de leur groupe, derrière les Sud-africains du Marumo Gallans, en compagnie desquels ils se sont donc qualifiés pour les quarts de finale.

Un exploit qui confirme la bonne santé des clubs algériens en ce moment, ainsi que leur régularité, car il s'agit du troisième quart de finale consécutif pour le Chabab, alors que la JSK avait animé la finale de la Coupe de la CAF en 2021.

L'USMA est la seule à n'avoir disputé aucune compétition continentale au cours des cinq dernières années, mais cette récente qualification en quarts de finale prouve son retour aux devants de la scène et son intention de briller à nouveau sur le plan continental.

Des qualifications qui auraient pu être meilleures pour l'ensemble des représentants algériens s'ils avaient terminé aux premières places au lieu des deuxièmes et pas seulement pour une question de prestige.

Ces premières places sont en effet une importante source d'avantages en prévision des quarts de finale, car outre le fait d'éviter les autres "gros bras" de l'épreuve, qui ont pris les premières places dans les autres groupes, ce leadership procure aussi la chance de disputer le match retour à domicile.

Contrairement au CRB et à la JSK, l'USMA n'était maître de son destin, car elle a dû se contenter de cette deuxième place du groupe, malgré une large victoire (4-1) contre les Libyens d'Al-Akhdar, alors que le Chabab et les Canaris auraient pu s'emparer de la première place de leurs groupes respectifs, en cas de victoire lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules.

Ce qui n'a finalement pas été le cas, puisque le CRB s'est contenté d'un nul vierge chez l'Espérance de Tunis, ayant donc conservé sa première place à la tête du groupe, alors que la JSK n'a pu réaliser l'exploit à Casablanca, cédant par la même occasion la première place du groupe à son adversaire.

Les représentants algériens connaitront leurs adversaires respectifs en quarts de finale à l'issue du tirage au sort prévu mercredi à 19h30 (heure algérienne) au Caire (Egypte), siège de la CAF.