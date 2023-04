Algérie: Tébessa/CRA - Plus de 7.000 repas servis au F'tour depuis début Ramadhan

TEBESSA — Le Croissant-Rouge algérien (CRA) de Tébessa a servi aux usagers de la route depuis le début du mois de Ramadhan 7.200 repas chauds pour le F'tour, a indiqué lundi le président du comité local du CRA, Tahar Kassouri.

Les repas, a-t-il précisé, ont été servis dans trois restaurants ouverts par le CRA dans les communes de Tébessa, Chréa et Morsott. Un quatrième restaurant est réservé pour les repas préparés à emporter offerts aux gens de passage et aux personnes sans ressources.

Cet élan de solidarité permet l'entraide et le raffermissement des liens entre les composantes de la société. Ces restaurants fonctionnent grâce aux dons de bienfaiteurs, de commerçants et d'entrepreneurs qui fournissent également des dons en nature, notamment des fruits et légumes, distribués dans des localités frontalières à des familles dans le besoin et à des personnes de passage.

La wilaya de Tébessa compte 35 restaurants "Errahma" ouverts pendant le mois de Ramadhan. Leur gestion est assurée par le secteur des affaires religieuses et des wakfs, le CRA et des dizaines d'associations activant dans les communes frontalières, en liaison avec la Direction de l'action sociale et de la solidarité (DASS), la Direction de la santé et la Protection civile qui effectuent des visites régulières pour veiller à la sécurité de l'emploi des appareils fonctionnant au gaz naturel et à l'hygiène.