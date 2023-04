Cameroun: André Onana - Pourquoi a-t-il préféré l'Inter Milan à l'Olympique Lyonnais ?

Gardien de l'Inter Milan depuis l'été 2022, André Onana aurait pu rejoindre la Ligue 1 s'il l'avait voulu.

En effet, le portier camerounais était convoité par l'Olympique Lyonnais l'été 2021, alors qu'il était encore sous contrat avec l'Ajax d'Amsterdam. Mais il a repoussé les Rhodaniens et a préféré attendre la fin de son contrat pour rejoindre l'Inter Milan.

Interrogé par beIN Sport, Onana a évoqué les raisons pour lesquelles il avait préféré le club italien.

« Je parlais avec le président Aulas. Mais je ne pouvais pas choisir Lyon et laisser l'Inter. Je pense que l'Inter est un cran au-dessus de Lyon (...) Avec l'Inter, je pense que j'aurai plus de facilités pour remporter la Ligue des Champions et des trophées majeurs », a expliqué l'international camerounais.

Pour le convaincre, l'OL a mis à contribution son compatriote Karl Toko-Ekambi, mais peine perdue.

« Tout le temps il me disait : 'c'est toi qu'on attend'. Il me mettait la pression (rires). Chacun suit son chemin, et c'était important pour moi de rejoindre l'Inter. Pour ma carrière et mes ambitions, c'était important de venir en Italie. Je pense qu'ils ont une meilleure formation pour les gardiens. Je pense avoir fait le bon choix. Ça n'a pas été facile de dire non à Lyon », a reconnu Onana.