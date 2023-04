Ile Maurice: A Paris, France du 16 au 19 mars dernier - Le Rodrigues International Kitesurf Festival présenté au Salon mondial du Tourisme et Destinations Nature

Les organisateurs du Rodrigues International Kitesurf Festival (RIKF) poursuivent leur campagne de promotion de l'événement qui se tiendra du 26 au 30 juillet à Anse Mourouk dans le sud-est de l'île autonome. Ils étaient présents au 46e Salon Mondial du Tourisme et 38e Salon Destinations Nature qui se sont tenus au Parc des Expositions à Porte de Versailles, Paris, du 16 au 19 mars dernier.

L'île Rodrigues, la fidèle compagne de l'île Maurice lors de ces salons était seule sur son stand cette année afin de promouvoir son offre touristique et mettre en avant ses différentes activités culturelles, dont le Rodrigues International Kitesurf Festival.

Fière et autonome, Rodrigues se hisse lentement mais sûrement parmi l'une des destinations «nature» les plus recherchées à travers le monde. Authentique, sauvage, calme, avec ses eaux cristallines, ses plages immaculées et une biodiversité exceptionnelle, cette petite perle de l'océan Indien a tout pour séduire les amoureux de la nature et ceux à la recherche de destinations éco-responsables. Et il n'y a rien de mieux que le Salon Mondial du Tourisme et Destinations Nature qui ont lieu chaque année pour faire découvrir le Cendrillon de l'Océan Indien.

Rodrigues s'est donc présentée seule avec les officiers de son Office du Tourisme, soit Christopher Sainte-Marie, Tourism Promotion Officer et Arnaud Meunier, directeur de l'Office du Tourisme de Rodrigues et de Discovery Rodrigues.

«C'est la première fois que Rodrigues participe seule à ce salon. D'habitude nous sommes aux côtés de l'île Maurice qui est absente cette année. Rodrigues est une île qui se veut écologique et qui prône cette vision verte et authentique de la destination a voulu participer même sans la présence de Maurice. Nous étions deux officiers de l'Office du Tourisme sur le salon ainsi que deux opérateurs touristiques, Laval et Françoise Baptiste de l'hôtel la Belle Rodriguaise. Nous avons eu des retours très positifs. On a rencontré bon nombre de personnes qui connaissaient déjà la destination Rodrigues et également énormément de personnes qui n'avaient jusqu'ici jamais entendu parler de l'île», explique Christopher Sainte-Marie.

«De ce fait, l'idée était de mettre en avant cette destination, de la rendre davantage visible sur la carte mondiale car on est une toute petite île et de promouvoir ce qu'on peut y faire et surtout ce qu'on est en tant qu'île éco-touristique. Le public français adore le côté dépaysant de Rodrigues, le calme, un endroit où il fait bon vivre et où il n'y a pas la masse touristique. L'office du tourisme va continuer à travailler dans ce sens afin de promouvoir cette destination ici car la France représente un gros atout pour la destination», ajoute le Tourism Promotion Officer.

Avec ses 17 000 m² d'espace d'exposition et ses 550 exposants, le salon mondial du Tourisme et le Salon Destinations nature ont accueilli plus de 170 000 visiteurs. Une aubaine pour Rodrigues qui a saisi cette occasion pour promouvoir son festival international de kitesurf qui fait son grand retour cette année du 26 au 30 juillet à Anse Mourouk. «Le RIKF revient cette année après trois années d'absence en raison de la crise sanitaire de la covid-19. Nous avons profité du Salon mondial du Tourisme et du Salon Destinations nature pour promouvoir l'événement auprès du public français et de rencontrer la presse française et internationale qui étaient présents», confie Laura Samoisy, responsable de communication du Rodrigues International Kitesurf festival.

«Nous avons eu des retours très positifs lors du salon. Certains visiteurs se sont même inscrits sur place afin de participer au festival de kitesurf. Le festival est ouvert à tous. Il y a deux catégories, celle réservée aux moins de 18 ans et celle des plus de 18 ans. Outre les activités nautiques, l'île propose aussi tout plein d'activités en plein air comme des randonnées, de la tyrolienne, des visites des réserves naturelles, parmi tant d'autres», ajoute-t-elle. Les inscriptions peuvent se faire sur le lien suivant https://me-qr.com/6U3FXO3F ou en scannant le QR code se trouvant sur l'affiche du festival.

Pour cette huitième édition, le festival bénéficiera du soutien de la Commission du Tourisme de Rodrigues, de l'Assemblée Régionale de Rodrigues, de l'Office du Tourisme de Rodrigues, entre autres. «Nous travaillons avec les autorités de l'île afin de rendre cet événement vraiment exceptionnel, surtout après trois années d'absence. C'est la Brésilienne Bruna Kajiya, championne du monde de kitesurf freestyle, qui sera la marraine de cette nouvelle édition. Elle apportera son expertise aux kitesurfers de l'océan Indien qui participeront aux Jeux des Îles de l'océan Indien en août prochain à Madagascar», conclut Laura Samoisy.

Bruna Kajiya remplace Gisela Pulido comme marraine du RIKF

Gisela Pulido, désignée marraine du Rodrigues International Kitesurf Festival 2023 ne pourra faire le déplacement dans l'île autonome du 26 au 30 juillet pour des raisons professionnelles. L'Espagnole sera remplacée par la Brésilienne Bruna Kajiya, championne du monde de kitesurf freestyle. Celle-ci apportera son expertise aux kitesurfers de l'océan Indien qui préparent les 11es Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) prévus à Madagascar du 24 août au 3 septembre.