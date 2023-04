Ile Maurice: Drains - Le bal des consultants et ces projets non finalisés

Le rapport de l'Audit rendu public mardi a mis en exergue des retards dans la réalisation des drains par la National Development Unit (NDU). Au 31 août 2022, 322 projets étaient toujours au stade de conception.

Un montant total de Rs 68,3 millions, représentant des honoraires de conseil pour la conception de projet, a été certifié pour paiement, dont Rs 41,1 millions avaient déjà été payés. Plusieurs raisons sont mises en avant, à savoir les changements de priorité, les problèmes liés à l'acquisition des terres, les autorisations des autorités pour finaliser la conception et la disponibilité des fonds pour démarrer les projets. Tour d'horizon de quelques-uns de ces projets de drains dont le design n'a toujours pas été finalisé.

De Morcellement Tara à Morcellement Raffray

En octobre 2019, la zone située entre les Morcellements Tara et Raffray est déclarée inondable. En juillet 2020, un consultant a été nommé et des honoraires pour les servicesconseils s'élevant à Rs 3 854 800 lui ont été versés. Il soumet deux rapports. Un Preliminary Design Report et un Detailed Design Report en octobre et décembre 2020 respectivement. Les deux rapports sont envoyés plusieurs fois à la Land Drainage Authority (LDA) qui propose de nombreux changements. Si en avril 2022, la conception n'est toujours pas finalisée, le consultant a lui été payé Rs 921 800 au total pour les deux rapports au 15 septembre 2021.

Anderson Lane, Higginson Road, Rue Lees, Leclezio Street... à Curepipe

En janvier 2021, le Detailed Design Report est envoyé à la LDA qui propose plusieurs modifications. En avril 2022, soit plus d'un an après, la conception n'est toujours pas finalisée. Si le contrat pour les services-conseils basé sur le Framework Agreement de 2018- 2020 a été annulé, un nouveau contrat pour la période 2022-2024 est alloué. En mars 2022, le consultant a empoché la somme de Rs 466 897.

Quartier Shell, Roche-Bois

Un consultant est nommé en janvier 2019 afin de mener une étude sur les travaux de drains au Quartier Shell de Roche-Bois. En mars 2019, un Preliminary Design Report est approuvé et un Detailed Design Report est soumis en janvier 2020. Au 16 novembre 2020, un montant de Rs 58 001 est payé au consultant. Presque un an après, soit en novembre 2021, la LDA demande à la NDU de recruter un autre consultant pour entreprendre une nouvelle étude hydrographique et hydraulique holistique et complète de ces travaux. Ce qui est fait en mars 2022 en se basant sur le Framework Agreement. Quatre mois après, soit en juillet 2022, le nouveau consultant soumet un nouveau Preliminary Design Report. Avec les autres recommandations formulées par la LDA, la durée de la phase de conception est une nouvelle fois prolongée.

La Tour Koenig

Un projet de drains voit le jour à l'Avenue de la Concorde, à proximité de l'université de Technologie, Maurice, situé à La Tour Koenig. Un consultant est nommé en avril 2018 pour mener une étude pour ces travaux. Cinq mois après, il reçoit Rs 144 284 pour ses services. En juillet 2021, les conceptions sont envoyées pour approbation à la LDA qui fait des recommandations pour une approche holistique. Mais en 2019, le Detailed Design Report soumis par le consultant a dû être revu. L'étendue de l'étude recommandée par la LDA dépassant le cadre des services du consultant, son contrat est annulé en janvier 2022. Résultat : un autre consultant est nommé et un nouveau Preliminary Design Report est soumis le 18 juillet 2022. Au final, quatre ans après la nomination du premier consultant, la conception n'est toujours pas finalisée.

Clemencia

En février 2015, un premier consultant est nommé par la NDU. Il soumet un Detailed Design Report en novembre de la même année, avec des recommandations sur les mesures à prendre pour atténuer les problèmes d'inondation à Clemencia. À cause de la nature complexe des travaux, la NDU nomme un second consultant en septembre 2016 pour revoir la conception et superviser ces travaux. La LDA recommande que des modifications soient apportées à la conception originale. Mais, en septembre 2020, le second consultant refuse de poursuivre le projet en raison de retards considérables dans sa mise en oeuvre. Rs 276 000 ont été payées pour les services-conseils au 9 septembre 2020. Le bal des consultants se poursuit avec un troisième qui fait son entrée en février 2022 pour des honoraires de Rs 5 178 750. Son cahier des charges consiste à revoir les travaux du second consultant et de venir avec un nouveau Preliminary Design Report. Il soumet un Detailed Design Report en avril 2022 à la LDA qui recommande quelques amendements.