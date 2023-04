Ile Maurice: VTT l Yannick Lincoln - «Excité comme un cadet» !

Yannick Lincoln ne le cache pas. Il a pris du plaisir sur le circuit du Moka XC by Peugeot. Course disputée au coeur du chasse de Bar Le Duc. Au coude à coude avec Alexandre Mayer lors du premier des quatre tours de circuit longs de 7,2 kilomètres chacun, il prendra ensuite progressivement le dessus pour s'imposer avec près d'une minute et trente secondes d'avance à l'arrivée.

«Être en forme à 40 ans, c'est un luxe dans la vie»

Le circuit emmenait les vététistes jusqu'au point le plus haut, le fameux cratère avec sa vue 360 et ensuite redescendre vers l'arrivée et rejoindre le lac. Un parcours montagneux avec 165 mètres de dénivelé positif à chaque tour mais sans grande technicité. «J'étais content de venir faire la course ce matin (samedi 1eᣴ avril). J'étais excité comme un cadet», rigole Yannick. C'est sans doute cette attitude qui lui a permis de faire la différence face à Alexandre Mayer qui avait le plus souvent pris le dessus sur son aîné ces derniers temps.

«Ça a démarré comme tout cross-country assez fort et ce n'est pas particulièrement ma tasse de thé. Je dois dire que je me suis plutôt bien, assez serein. Alex (Mayer) a attaqué la première bosse avec beaucoup de vigueur. On se connaît maintenant, il sait bien que j'aime pas trop ça. Donc il a essayé de creuser l'écart dès la première difficulté. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais super bien, je n'ai jamais paniqué. Il a pris une cinquantaine de mètres d'avance et je savais qu'à un moment donné, il y a un petit replat entre les deux parties de la bosse et j'ai choisi d'appuyer à cet endroit et je voyais que je revenais sur lui et j'ai commencé à me mettre devant en me disant, c'est moi qui vais dicter mon pas.

Et effectivement, je mets un rythme assez soutenu pour voir comment il réagit derrière et je vois qu'il y a quelques mètres d'écart qui se creusent à chaque fois que cela devient un peu plus dur et dès la fin du premier tour, je savais que j'avais pris l'ascendant au niveau psychologique. Je n'avais qu'une hâte, c'est d'arriver dans la deuxième bosse pour pouvoir vraiment me mettre sur un bon tempo. Je suis resté serein. Dans la dernière bosse, quand je me suis retourné, je n'ai vu personne derrière et dans la dernière descente je me suis relevé, je n'ai pas pris de risques et c'est comme ça que j'arrive relativement frais.

Peut-être que j'aurais du continuer à pousser jusqu'au bout finalement. Je me suis un peu trop relâché. Mais j'étais dans un bon jour puisque l'année dernière on avait fait le même parcours et là je fais 4 minutes de mieux. Et l'année dernière, je sortais du Cape Epic et je pensais être dans la forme de ma vie. J'accompagne Aurélie (Halbwachs-Lincoln) sur ses entraînements et cela me réussit plutôt bien. Je ne m'entraîne pas beaucoup et je suis content de ce que je suis capable de faire. Je compense pas mal en salle de gym. Ce que beaucoup sous-estiment. Être en forme à 40 ans, c'est un luxe dans la vie», a relaté le vainqueur.

Résultats

Masculin

Scratch (28,8 km)

1. Yannick Lincoln 1h16:37 ;

2. Alexandre Mayer 1h18:04 ;

3. Gregory Mayer 1h24:03 ;

4. Toréa Célestin 1h24:04 ;

5. Sacha d'Unienville 1h29:31

40-49 ans (28,8 km)

1. Yannick Lincoln 1h16:37 ;

2. Wynand Baard 1h33:15 ;

3. Rene Pilot 1h41:30

19-39 ans (28,8 km)

1. Alexandre Mayer 1h18:04 ;

2. Gregory Mayer 1h24:03 ;

3. Toréa Célestin 1h24:04

17-18 ans (28,8 km)

1. Lucas Froget 1h32:39 ;

2. Lucas César 1h49:09 ;

3. Raphaël Gérard 2h04:06

50-59 ans (21,6 km)

1. Olivier Rouillard 1h09:14 ;

2. Christophe Harel 1h10:13 ;

3. Arnaud Leclézio 1h11:17

60 ans et plus (21,6 km)

1.Patrick Mayer 1h23:12

15-16 ans (14,4 km)

1. Tristan Hardy 43:26 ;

2. Henri Rouillard 49:38 ;

3. Lois Sauzier 1h01:30

13-14 ans (7,2 km)

1. Cuan Bailey 27:34 ;

2. Remi Toulet 29:42 ;

3. Louis de la Hogue 30:50

Féminin

19-39 ans (28,8 km)

1.Aurélie Halbwachs-Lincoln 1h34:02

40-49 ans (28,8 km)

1.Stéphanie Domaingue 2h04:47

50-59 ans (21,6 km)

1.Valérie Gérard 1h35:20

13-14 ans (7,2 km)

1. Janet Baard 32:32 ;

2. Delphine Brochier 49:32

En septembre en Australie

Une participation aux Championnats du Monde Master de VTT marathon en vue ?

Les objectifs n'ont jamais mis de pression négative sur les épaules de Yannick Lincoln, dit-il. «Bien au contraire !» C'est pour cela qu'il souhaite prendre part aux Championnats du Monde de marathon VTT Master prévus à Dwellingup en Australie du 14 au 17 septembre 2023.

«J'ai en ligne de mire ces Championnats du Monde Master qui ont lieu en septembre. Je suis en train d'y réfléchir. Ce serait quelque chose qui me ferait plaisir. Dommage que les championnats d'Afrique soient sans cesse repoussés. On ne sait même pas dans quel pays ils auront lieu. Difficile de naviguer dans le flou comme ça. Cette course de Bar Le Duc était un peu le pivot de ma saison en fait. La suite allait dépendre de mes sensations. C'était déjà mon point de repère l'année dernière, car c'est après que je me suis dit : je peux aller aux Jeux du Commonwealth», confie le vététiste.