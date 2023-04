Cote d'Ivoire: Ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale- Le dialogue entre les partis et les nouveaux partenariats au cœur des discours

« Ce lundi 3 avril 2023, le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec les présidents d'Assemblée nationale invités à l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d’Ivoire », peut-on lire sur la page Twitter du Palais présidentiel. Les échanges ont porté sur le dialogue entre les peuples, et un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Europe mais également entre les pays africains eux-mêmes afin de relever les importants défis actuels, notamment environnementaux, sécuritaires, sociaux, économiques et de la jeunesse. », poursuit la source. Par ailleurs, parlant de cette session ordinaire, Adama Bictogo, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, a invité tous les partis politiques à rester attachés aux valeurs universelles de la paix et de la démocratie lors élections locales.

« Nous devons, malgré nos divergences politiques, ethniques et religieuses, rester attachés aux valeurs universelles de la paix et de la démocratie pour hisser notre pays au rang des pays porteurs d’espérance et de fraternité vraie », a déclaré le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo ce lundi 03 avril 2023 à Abidjan-Plateau.

C’était en présence du Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet, le Premier ministre, Patrick Achi, plusieurs présidents d’institutions parlementaires de l'Afrique, de l'Europe et les parlementaires ivoiriens. Alors que chaque parti politique en Côte d'Ivoire s'active à rendre public sa liste des candidats désignés pour défendre les couleurs du parti aux élections municipales et régionales, Adama Bictogo vient de donner le ton. Pour lui, aussi importantes qu'elles soient, ces échéances électorales ne représentent qu'une étape dans une construction démocratique et ne doivent pas « nous départir de notre but commun qui est la préservation des acquis aussi importants qu'irréversibles que nous avons accumulés en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion et de l’unité nationale. », confie-t-il.

Il a également invité les candidats à cultiver la tolérance sous toutes ses formes aux fins d’avoir un processus électoral normal et apaisé pour le bonheur des concitoyens. Pour le patron de l'hémicycle ivoirien, l'essentiel, c’est la Côte d’Ivoire, ce beau pays. « Nos Institutions doivent par conséquent s'ériger en rempart protecteur de la démocratie que nous souhaitons pour notre pays, et servir de levier pour la réalisation de grands desseins que nous nourrissons pour notre chère patrie en termes de développement intégré, de promotion d’un vivre ensemble sans faille dont l’Assemblée nationale doit être la force motrice et le fer de lance. », a-t-il dit.

Bamba Moussa