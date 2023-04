Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Avril2023

Mali : Emprunt obligataire- L’Etat mobilise 120 milliards de Fcfa

Le ministre de l'Économie et des finances a l'honneur d'informer le public de la clôture de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne «ETAT DU MALI 6,40% 2023- 2030 » L'opération a été réalisée par la SGI Mali, arrangeur et chef de file du syndicat de placement, avec comme co-chefs de file: Global Capital, SGI Togo et SGI Benin, cet emprunt obligataire lancé le 15 mars 2023 sur le marché financier de l'UMOA pour un montant de 120 milliards Fcfa, un taux d'intérêt de 6,40% et une maturité de 7 ans a été clôturé le 31 mars 2023.Ladite opération a permis au Trésor Public de mobiliser la totalité du montant sollicité, soit un taux de souscription de 100%. (Source : Abamako.com)

Sénégal : Fête nationale- Aminata Touré décline l’invitation de Macky sall

L’ex-Première ministre du Sénégal, Aminata Touré a décliné dimanche 02 Avril 2023 une invitation du président de la République Macky sall et réclame la restitution de son mandat de député à l’Assemblée nationale. Cette invitation du président Macky sall s’inscrit dans le cadre de la célébration de la fête nationale prévue le mardi 04 avril 2023 à la Place de la Nation Obélisque. « Je décline poliment l’invitation. Par contre, à titre personnel, je réclame la restitution de mon mandat de député illégalement confisqué par le Président Macky Sall », a-t-elle répondu sur son mur Twitter. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : 14e Conférence des Présidents d’Assemblées Afrique de l’Apf- Les questions sécuritaires et politiques au centre des débats

Abidjan accueille, depuis le 02 Avril, la 14e Conférence des présidents d’Assemblées et de Sections de la région Afrique de l’Assemblée parlementaire francophone (Apf). À l’ouverture de ses assises à l’hémicycle du palais de l’Assemblée nationale à Abidjan-Plateau, le président de la section de la région Afrique de l’Apf, Faustin Boukoubi, par ailleurs président de l’Assemblée nationale du Gabon, a appelé ses pairs à échanger sur les questions d’actualité. Au regard des réalités du continent africain qui affectent les populations. Il a déclaré qu’au cours des débats, les interventions des parlementaires de l’Apf porteront sur l’évolution récente de la question sécuritaire, politique et humanitaire dans les différentes parties de l’Afrique. « Les crises sociopolitiques dans notre région placent notre continent au cœur de l’actualité mondiale et appellent de la part de la communauté parlementaire africaine une intention soutenue », a-t-il lancé. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Efforts de guerre- 7 milliards récoltés pour le fonds de soutien patriotique

Sept milliards sept cent cinquante quatre millions quarante trois milles cinq cent seize (7 754 043 516) Fcfa mobilisés à la date du 31 mars 2023 par les contributions volontaires et toutes les autres actions initiées dans le cadre du fonds de soutien patriotique (FSP). C’est ce qui ressort de la toute première session ordinaire du Conseil d’Orientation du FSP le 03 avril 2023 sous la présidence du Premier Ministre, Me Apollinaire Kyélem de Tambèla. Les 7 milliards proviennent « des prélèvements effectués par la BRAKINA/SODIBO représentant 75,38% des contributions soit 5.845.254.600 FCFA, suivis par les prélèvements sur les produits importés, 14,27% soit 1.106.374.500 FCFA; les prélèvements réalisés par la MABUCIG, 5,10% soit 395.700.000 FCFA, les autres contributions volontaires, 4,77% représentant 369.814.416 FCFA et enfin par les prélèvements réalisés par LIBS, 0,48% soit 36.900.000 FCFA. »(Source : aouaga.com)

Guinée : Dialogue politique- Beaucoup de dossiers sont sur la table…

Les religieux poursuivent leurs efforts de médiation pour trouver un dénouement heureux au sempiternel bras de fer opposant les forces vives de Guinée au Gouvernement de transition. C’est dans ce cadre qu’un nouveau tête-à-tête s’est tenu ce lundi 03 avril 2023 au centre islamique de Donka. Alors qu’on s’attendait à l’ouverture des débats sur les préalables, au finish, il n’en a rien été. L’éléphant attendu a accouché d’une souris. Les deux parties n’ont toujours pas entamé les choses sérieuses, c’est-à-dire en abordant dans le fond les sujets qui achoppent. (Source : africaguinee. com)

Gabon : Les circonstances de son Avc en 2018- Ali Bongo Ondimba se livre à cœur ouvert

C’est une séquence d’une rare intensité émotionnelle. Ce dimanche 2 avril, à l’occasion du 55ème anniversaire du Parti démocratique gabonais, le président, les yeux humides, a fait, pour la première fois, le récit de l’Avc qu’il a subi fin octobre 2018 à Ryad. Comme pour exorciser un passé désormais révolu. « C’est un signe de Dieu. Seuls 10 % des gens qui subissent pareil accident en réchappent », a rappelé Ali Bongo Ondimba. Désormais plus rien ne s’oppose à sa marche vers sa réélection. Ce dimanche 1er avril, dans un Palais des sports de Libreville plein à craquer, après en avoir terminé avec son discours, Ali Bongo Ondimba est resté au pupitre. Et puis, il s’est livré. Livré comme jamais sur les circonstances de l’Avc qu’il a subi à Ryad en octobre 2018. Jamais jusqu’à présent, il ne l’avait fait. (Source : alibreville.com)

Rca : Insécurité- Les trois ressortissants chinois enlevés ont été libérés

Après 20 jours de captivités, les trois miniers chinois pris en otage ont été libérés ce dimanche 2 avril 2023, rapporte le confrère Actu Cameroun. Bien que ce rapt n'ait été revendiqué par aucun groupe rebelle, Steve Tangoa, conseiller à la présidence centrafricaine pour désigner les coupables, pointe du doigt la coalition des patriotes pour le changement (Cpc). « Ils ont été libérés après d’intenses tractations avec leurs ravisseurs qui sont des rebelles de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC)» a- t-il déclaré avant d’ajouter que « aucune rançon n’a été payée aux ravisseurs. » (Source : abangui.com)

Rwanda : Activités politique- Le parti au pouvoir élit une femme pour « remplacer » Kagame

Le parti au pouvoir au Rwanda, le Front patriotique rwandais (FPR-Inkotanyi), a élu dimanche 02 avril 2023, sa première femme vice-présidente. Le président Paul Kagame conserve le poste de président. Consolee Uwimana a été élue par 1 945 voix, soit environ 93 % des suffrages exprimés. Les observateurs disent que la promouvoir est la manière du parti de donner plus de pouvoir aux femmes et de maintenir le quota ethnique équilibré au sein de sa haute direction.Mme Uwimana est une banquière et femme d’affaires chevronnée qui a été sénatrice jusqu’en 2019. Les prochaines élections générales du Rwanda sont prévues pour 2024.Le président Kagame est président de la nation d’Afrique de l’Est depuis 2000. Un référendum controversé en 2015 a supprimé la limite constitutionnelle de deux mandats pour les présidents. (Source : Bbc)

Une sélection de Bamba Moussa