Angola: Ouverture de 2 282 comptes bancaires durant la Semaine mondiale de l'argent

Huambo — Deux mille deux cent quatre-vingt-deux (2 282) différents types de comptes bancaires ont été ouverts dans la province de Huambo lors de la Foire financière tenue pendant la Semaine mondiale de l'argent ou «Global Money Week».

Ces comptes ont été ouverts dans les principales banques commerciales, à savoir Banco Sol, Banco Angolano de Investimentos (BAI), Banco de Poupança e Crédito (BPC) et Banco de Fomento Angola (BFA), une initiative de la Banque nationale d'Angola.

Selon le chef de la direction régionale centrale de la Banque nationale d'Angola (BNA), Adilson Chilulu, ces comptes bancaires ont été ouverts dans le cadre du processus d'inclusion financière des personnes à faible revenu, à partir de 100 kwanzas et exemption de bureaucratie.

En fonction des résultats, Adilson Chilulu a considéré que l'issue de l'événement était positive, car il a permis le partage d'expériences sur l'épargne entre citoyens de différentes couches sociales, ainsi que le besoin d'inclusion financière des adolescents et des jeunes étudiants.

Par ailleurs, il a précisé que la BNA, en partenariat avec l'Administration générale des impôts (AGT, sigle en portugais) et l'Institut national d'appui aux petites et moyennes entreprises (INAPEM), également participants au salon, ont promu des conférences, mettant l'accent sur "Le système fiscal angolais", "Crédit et endettement", "Formes de soutien aux micros, petites et moyennes entreprises".

Selon le responsable, les conférences se sont déroulées dans plusieurs écoles des 1er et 2e cycles et établissements d'enseignement supérieur de cette ville, avec la participation de 1 520 citoyens, dont des adolescents et des jeunes, des membres du gouvernement local, des universitaires et des banquiers.

Global Money Week s'est déroulée du 27 au 31 mars sous le slogan "Planifiez vos dépenses, planifiez votre avenir" et visait à fournir aux adolescents et aux jeunes des connaissances leur permettant de prendre des décisions solides en matière de gestion financière.

L'événement est une initiative mondiale néerlandaise marquée par des activités récréatives, des conférences et d'autres activités afin d'apprendre aux enfants à conserver et à économiser de l'argent.