Congo-Brazzaville: Insertion des jeunes - Le logo des centres retenus officiellement dévoilé

Les Centres d'insertion et de réinsertion des jeunes (Cirj) d'Aubeville dans le département de la Bouenza, d'Otséndé dans la Cuvette et d'Odziba dans le Pool ont désormais leur logo. Le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique, Hugues Ngouélondélé, a procédé le 3 avril au dévoilement de cet élément fondateur de l'identité visuelle des centres qui permet de construire leur image de marque.

Le logo qui a été présenté pour la circonstance comporte six éléments. La maison aux colonnes symbolise, selon Bénjamin Mankedi son concepteur, non seulement le centre de formation et d'éducation mais aussi l'ordre, la discipline, le civisme et la réinsertion des jeunes dans la société.

Les deux mains, a-t-il ajouté, témoignent la prise en charge et l'accompagnement en faveur des jeunes. Elles renvoient aussi à la prévenance et à l'insertion sociale. Les quatre silhouettes tenant chacune un outil de travail sont la représentation des pensionnaires du centre symbolisant les métiers auxquels seront formés les jeunes appelés à être internés dans cette structure parmi lesquels l'agriculture, la menuiserie et la peinture bâtiment.

Le soleil traduit la renaissance de l'espoir des pensionnaires du centre et de leur prise de conscience et renvoie aussi au rayonnement de l'établissement. Les rameaux d'olivier symbolisent la longévité du centre et le caractère pérenne de la formation, de l'éducation et de l'accompagnement en faveur des pensionnaires. Enfin le lopin de terre représente les hectares de terrain des centres à mettre en valeur pour la production agricole

La réhabilitation de ces trois centres intègre en effet la vision du gouvernement de répondre à la problématique de la prise en charge des jeunes. Le but étant de former les jeunes déscolarisés ou en décrochage scolaire , les sans-emplois ou désoeuvrés... aux divers métiers. Ils ont pour objectif de faire la promotion de l'entreprenariat des jeunes. « Face à la recrudescence des violences en milieu juvenile dans nos grandes agglomérations, la profonde crise morale au sein de notre société, aux troubles de comportements émotionnels, caractériels et neurovégétatifs des jeunes et à l'agressivité des jeunes envers autrui , le président de la République, chef de l'Etat, a décidé de prendre le taureau par les cornes en instruisant le gouvernement à tout mettre en oeuvre afin de réhabiliter en urgence les centres d'Aubeville à Madingou et de Bokania à Makoua » , a souligné Adolphe Nzénzéki, chef de mission responsable du projet.

Depuis plus d'un mois , a-t-il expliqué, un centre d'accueil provisoire des Bébés noirs est en réhabilitation à Madingou assurant que toutes les dispositions sont déjà prises par le gouvernement pour recevoir ces enfants pendant une période de 12 mois. Pendant trois mois , ils recevront des soins trauma-counseling, les soins psychologiques du cerveau, l'éducation civique et morale , éducation pour la paix, la formation aux valeurs républicaines, à l'ordre et à la discipline.

Les neuf derniers mois seront consacrés à la formation aux métiers agricoles et à leur insertion sociale à la fin de leur formation. La deuxième vision consiste à transformer le bébé noir en véritable acteur de développement et donc créateur de la richesse à partir des métiers appris. « Aubeville, Odziba et Otsendé et tous les autres centres d'insertion et de réinsertion auront pour vocation de former et transformer ces enfants agressifs en enfants dociles, prodiges, responsables, ayant une bonne personnalité qui vont désormais s'élever par l'effort, avoir un amour pour leur patrie, une bonne conscience morale et une raison pour penser juste », a commenté le chef du projet expliquant que la jeunesse reste un moteur incontestable du développement du Congo.