Afrique: CAF - Le CS Horizon de Bukavu va représenter la RDC au Championnat scolaire RSA 2023

Les élèves du CS Horizon de Bukavu (Sud-Kivu), champions du Congo et d'Afrique Centrale en 2022, vont représenter la RDC, du 5 au 8 avril, au Championnat scolaire de la CAF RSA 2023.

Ils se sont entrainés ce lundi 3 avril au terrain Ujana de Kinshasa, sous la conduite de la direction technique de la Fédération congolaise de football Association (FECOFA).

Les joueurs du CS Horizon devraient quitter Kinshasa, sauf imprévu, mardi 4 avril, pour Durban en Afrique du Sud.

Le coach adjoint du CS Horizon, Pascal Bahata Shumalu, affirme que son équipe est prête pour la compétition :

« Nous allons jouer ! Mais aussi le premier objectif qu'on a c'est de remporter la coupe. Je pense que le mental est au top. Les enfants sont là et ils sont capables de montrer ce qu'ils peuvent faire au public ».

Gloire Mogisho, capitaine de l'équipe, promet de ramener la coupe au pays :

« Je suis sûr qu'avec mes coéquipiers, on va aller jouer et représenter notre province et notre pays en RSA. Et je suis sûr qu'on va rentrer avec la coupe ici à la maison. Nous avons préparé cette compétition presque deux mois. Mentalement et physiquement, je suis sûr que nous sommes prêts. Le message que je peux laisser aux Congolais c'est qu'ils nous soutiennent. Et je suis sûr que nous allons ramener la coupe ».

Douze pays et quatorze écoles participants à cette compétition . Seuls la RSA et le Benin seront représentés dans les deux versions.

Chez les garçons

1) RDC : CS Horizon

2) RSA : Clapham High School

3) Benin : CEG Sainte Rita

4) Guinée : CS Ben Sekou Sylla

5) Algérie : CEM Balouche Mouhend Oulhadi

6) Ouganda : Royal Giants High School

7) Malawi : Salima Secondary School

Chez les filles

1) RSA : Edendale School

2) Benin : CEG Colby

3) Congo : CEG M'filou

4) Maroc : École Omar IBN Kathab

5) Seychelles : Anse Boileau

6) Tanzanie : Fontain Gate Dodoma Secondary School

7) Gambie : Scan Aid.

Lors de la précédente édition, six pays avaient pris part à cette compétition dans les deux versions. Elle s'était déroulée les 19 et 20 février 2022 au stade des Martyrs de Kinshasa.

Selon la FECOFA, le Championnat scolaire panafricain est un véritable festival du football scolaire sur le continent, loin du caractère compétitif des confrontations.

Il est plus un projet de la Confédération africaine de football (CAF), soutenu par le département de développement technique de la FIFA, en vue de stimuler le football à la base, dans les écoles plus spécialement en Afrique.