Afrique Centrale: Education nationale- Le Premier ministre, Saleh Kebzabo interdit de créer d'établissements scolaires privés

A travers un arrêté de ce mardi 4 avril 2023, le Premier ministre, Saleh Kebzabo interdit la création des établissements scolaires privés pour une période de deux ans. D’après les termes du document, c’est sous proposition du ministre de l’Education que la décision a été prise. La suspension temporaire permettra d’examiner toute demande d'autorisation pour créer un : « accord ETA.», Rapporte le Journal du Tchad.

«Toute demande de création d'un établissement d'enseignement privé, qu'il soit communautaire ou confessionnel, devra être soumise à un examen approfondi avant d'être approuvée. Les établissements existants qui ne se conforment pas aux réglementations en vigueur seront soumis aux sanctions prévues par les textes en vigueur. », Précise l’arrêté. Saleh Kebzabo annonce également un contrôle de conformité au sein des établissements privés qui existent déjà. L’opération sera menée par la Commission nationale de contrôle des établissements privés.

Rappelons que le Tchad est classé 187ème sur 189 pays selon l’indice de développement humain (Pnud, 2018). Le taux national d’alphabétisation est de 32 % pour les femmes et 48 % pour les hommes. En zone rurale, ces chiffres baissent considérablement avec 14 % de femmes alphabétisées et 47 % des hommes, témoignant des inégalités frappantes d’accès à l’éducation, en particulier pour les femmes rurales. L’analphabétisme et les inégalités d’accès à l’éducation illustrent et renforcent les inégalités entre les hommes et les femmes au Tchad, plus particulièrement encore en