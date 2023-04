Congo-Brazzaville: Investissement - Plus de 2500 milliards FCFA à placer dans des micro - projets

La Commission nationale des investissements (CNI) a tenu, le 1er avril à Brazzaville, sa première session de l'année. Sur les vingt-quatre dossiers examinés, des titres d'agréments ont été accordés à seize entreprises, représentant un potentiel d'investissement global de plus de 2 572 milliards F CFA.

Pour sa première session annuelle, la CNI a statué sur vingt-quatre dossiers d'agréments sollicités par des investisseurs. A l'issue des travaux, elle a attribué des agréments définitifs à seize entreprises ayant rempli toutes les conditionnalités et, à titre provisoire, à une autre, en attendant que celle-ci réajuste le dossier. Dans le lot, cinq dossiers d'agréments ont été ajournés pour n'avoir pas pu remplir les critères d'éligibilité.

Les entreprises accréditées projettent d'investir dans divers secteurs d'activités, dans le but d'impulser la dynamique économique nationale en vue de contribuer à sa diversification. Elles envisagent de développer des projets, entre autres, dans l'agropastoral et la pisciculture, la pêche, l'automobile, le bâtiment et travaux publics, les services portuaires, les transports, les assurances et réassurances, la gestion, la promotion immobilière et hôtelière, les services, les transports et l'exploitation forestière.

Si tous ces projets venaient à être exécutés, ils représenteront un investissement global estimé à plus de 2 572 052 836 394 FCFA et vont générer environ 3 578 emplois directs au profit des jeunes.

Désormais titulaires des agréments, les sociétés adjudicataires des titres devraient obtenir des allègements et avantages particuliers de la part du gouvernement, tel que cela est prévu dans la charte des investissements. Les privilèges résultant de ces allègements portent, entre autres, sur la réduction des droits de douane, de la taxe sur le bénéfice et bien d'autres faveurs fiscales spéciales.

Conformément à la même charte, les sociétés accréditées doivent recruter prioritairement le personnel congolais avec l'obligation de l'immatriculer à la sécurité sociale. Le même texte précise, par ailleurs, que ces entreprises sont tenues de transformer la matière première sur le sol congolais afin de soutenir la diversification économique prônée par le gouvernement.

Lors de sa dernière session du 11 au 30 novembre 2022, la CNI avait examiné trente-cinq dossiers d'agréments, dont vingt avaient reçu des agréments définitifs et huit provisoires, un investissement global de plus de 510 123 000 000 FCFA.

La CNI est un organe d'exécution de la politique du gouvernement en matière de promotion des investissements. Elle compte une vingtaine de membres permanents, issus de diverses administrations publiques et privées, ainsi que de quelques institutions. Sa mission fondamentale est d'examiner les demandes d'agréments sollicitées par les entreprises.