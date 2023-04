Congo-Brazzaville: La prime de présence supprimée chez les Diables rouges

Le ministre en charge de la Jeunesse et des Sports, Hugues Ngouélondelé, dans une circulaire datant du 29 mars, a annoncé la suppression de la prime de présence ou de participation des joueurs de l'équipe nationale.

« Être convoqué, pour rejoindre les rangs de l'équipe nationale, jouer dans les compétitions continentales et internationales est un honneur et appelle les nominés à faire montre de patriotisme et de civisme, pour servir la nation, sans donner droit, en retour, à aucune prime », peut-on lire dans le premier paragraphe.

Selon le constat du ministre, à l'occasion de ces compétitions, les joueurs convoqués perçoivent une prime de présence ou de participation, « sans aucun motif légitime. » « Le statut des joueurs des équipes nationales de football ne saurait être monnayé », a-t-il martelé, précisant que « désormais seules les primes liées aux performances sportives : primes de match gagné, primes de match nul, prime de qualification seront payées par les services financiers du ministère, en présence des représentants de la fédération ».

Ainsi, ces deux primes ne seront plus versées aux Diables rouges, toutes catégories confondues. Il a, par ailleurs, chargé la Fédération congolaise de football de faire une large diffusion et une sensibilisation de cette circulaire. Abordé par la presse, le ministre en charge des Sports a souligné que le but est, entre autres, de rehausser le niveau du football congolais et de pousser les joueurs à donner plus de leurs performances en mettant en avant le patriotisme.

« Après moult réflexions, j'ai pensé que cette prime n'avait plus lieu d'être puisque celui qui vous parle est en même temps ministre de l'Education civique. Je ne peux pas comprendre qu'après plusieurs années, un jeune footballeur, bien que venant de France ou d'ailleurs pour défendre la patrie, puisse être payé. Même lorsqu' on n'a pas joué, il suffit d'être présent pour vous donner deux millions FCFA ou trois mille euros pour ceux de la diaspora. Le temps a démontré que cette prime ne se justifiait plus », a expliqué Hugues Ngouélondélé.

Pour lui, c'est après l'effort que l'on mérite le réconfort et finies les années où l'Etat dépensait plus pour gagner moins en termes de performances. « Il s'agit de payer la prime de victoire lorsqu'ils ont gagné parce qu'ils la méritent. Lorsqu'ils ont fait match nul ou sont qualifiés, ils touchent la prime de qualification, mais le reste, on en parle plus jusqu'à nouvel ordre », a conclu Hugues Ngouélondélé, invitant le monde sportif et la population à adhérer à cette nouvelle dynamique bien que contraignante.

Notons que cette décision est diversement commentée par les Congolais, surtout sur la toile.