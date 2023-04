Gabon: Les travaux du 6e Comité de pilotage du Projet d'Appui au Secteur Santé présidés par le ministre

Libreville, le 03 avril 2023 - Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a présidé ce jour, les travaux du 6e Comité de pilotage du Projet d'Appui au Secteur Santé phase 2 (PASS II), en présence des différents administrateurs dont la Chargée de Mission Régionale de l'Agence Française de Développement (AFD), Madame Gulnoza Callens.

L'objectif poursuivi par ces travaux était de faire une évaluation à mi-parcours de l'état d'avancement des composantes du projet PASS 2. Pour la composante 1 qui vise la mise aux normes des structures de santé périphériques à travers la réhabilitation, l'extension, l'équipement et la construction des logements d'astreinte, l'assistance a noté avec satisfaction la réception provisoire des huit (08) sites prioritaires de la phase 1.

Il s'agit précisément des structures sanitaires de Leconi et Okondja (Haut-Ogooué), Ovan et Mvadi (Ogooué-Ivindo), Fougamou et Ndende (Ngounié), Medouneu et Mitzic (Woleu-Ntem). Pour ce qui est de la phase de 2 qui consiste en la réhabilitation des Centres Hospitaliers Régionaux de Mouila, Makokou, Oyem et du CHU Amissa Bongo de Franceville et soucieux du respect des délais, le Ministre a invité le Coordonnateur du PASS 2 à anticiper sur les commandes des équipements biomédicaux qui doivent nécessairement être installés en vue de la livraison de ces différents chantier et partant, l'opérationnalisation des structures.

Pour la composante 2, dont l'objectif spécifique est le renforcement en Ressources Humaines et l'amélioration de la qualité de soins et l'appui à la riposte contre la Covid-19, elle a permis la formation de Plus de 500 personnels de santé sur l'ensemble du territoire, l'acquisition de trois (03) centrales de production d'oxygène dont deux (02) au CHUL et une (01) CHUO, la dotation de 60 Unités de respiration et 4 Unités d'hémodialyse dans les CHUL-CHUO et Hôpitaux Armées ainsi que la dotation de 60 respirateurs de transport aux Unités de soins de Libreville et l'ensemble des provinces.

Pour rappel, le Projet d'appui au secteur santé dans sa phase 2 vise à réhabiliter, construire et équiper les structures sanitaires périphériques et rationaliser les personnels de santé des structures prioritaires.