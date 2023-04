Congo-Kinshasa: Recrudescence de vols de voitures ketches à Kinshasa - Des étrangleurs de taximen recherchés par la police

Le mois de mars, qui vient de s'achever a été marqué par des actes de grande criminalité. Pour le grand banditisme, on retiendra que des malfaiteurs d'une race particulière se sont illustrés dans des vols des voitures ketches.

Leur champ d'action couvrait toute la ville de Kinshasa. Ils n'avaient pas une commune de préférence, mais attaquaient les taximen partout où leur bande, composée de quatre gaillards, se retrouvait au complet.

Presque toutes les victimes ont, dans leurs plaintes au Groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants, décrit le même mode opératoire de ces brigands. Un taximan a signalé qu'il avait embarqué, dans sa voiture, quatre jeunes garçons pour une course express. C'était tard la nuit. Pendant que l'un d'eux était assis à côté du conducteur, les trois autres étaient installés sur le siège arrière. Ils parlaient du sport et de plusieurs autres sujets.

Comme dans un cauchemar, le chauffeur a senti une corde lancée à son cou, l'étrangler fortement. Ne pouvant pas bouger, il a stoppé l'engin. L'étreinte était si forte qu'il a perdu connaissance. Les bandits l'ont sorti de l'habitacle pour le jeter dans le coffre arrière comme un sac de manioc. Et puis, il ne se rappelle de rien. Des heures plus tard, ses esprits sont revenus. Il était 23 H, étalé au bord de la chaussée. Il s'est alors mis à solliciter l'aide d'autres taximen. Un Bon Samaritain touché par son récit, a volé à son secours et l'a ramené à son domicile.

Depuis cette nuit de mars, sa voiture est demeurée introuvable. D'autres victimes d'extorsions de leurs voitures, ont donné le même mode opératoire et décrit les profils de mêmes malfaiteurs. Pour le Groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants, il s'agirait d'une même bande des malfaiteurs qui font actuellement rage à Kinshasa. A l'issue d'une réunion où ces cas de vols de voitures ont été exposés, le commandant titulaire, le Commissaire supérieur principal Lazoubien Jean Eko'o, a décidé d'ouvrir des enquêtes pour non seulement rechercher cette bande de malfaiteurs, mais essayer de retrouver les véhicules volés.

Moins d'une semaine plus tard, dame chance souriait à cette unité de la police qui relève de l'autorité du Commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Un suspect a été appréhendé. Il s'agit de Fiston, de son vrai nom Kivunga Bikwaku, domicilié sur l'avenue Kimbangu n°146, quartier Kibunda, commune de Kimbanseke. Les policiers n'en croyaient pas leurs oreilles quand ce bandit a fait des aveux sur leurs méfaits. «Nous prenons une voiture en location tard la nuit»,

relate le malfaiteur qui signale que c'est dans un endroit isolé et obscur qu'ils attaquent la victime. L'un d'eux assis derrière a lancé le lasso autour du cou du chauffeur et puis a tiré de toutes ses forces. Etranglé, le conducteur a été abandonné au bord de la chaussée. Dans cette position inconfortable, il a perdu connaissance et s'est évanoui. Les bandits l'ont jeté dans le coffre arrière de la ketche pour le débarquer enfin loin des habitations.

L'une des victimes, Héritier Yima Motema, conduisait sa Toyota IST, plaques 9713 BN 01, de couleur jaune. Le 22 mars dernier, c'était à 21 heures quand il a connu ce cauchemar. Des bandits avaient pris sa voiture en location au rond-point UPN pour se rendre à l'arrêt de bus dénommé « DGC», au quartier Ozone, dans la commune de Ngaliema. Soudain, il a senti un fil autour de son cou et s'est évanoui. Il ne s'est réveillé que sur l'avenue Colonel Lukusa, dans la commune de la Gombe. Au bord de la chaussée, dans un endroit obscur. Il se rappelle qu'il a été dépouillé des recettes journalières de 40.000 F, de 20 dollars et d'un téléphone cellulaire.

Les enquêteurs de la Police criminelle notent que cette voiture a été retrouvée le 20 mars entre les mains du bandit Fiston Kivunga Bikwaku. Après une fouille dans cet engin, les policiers ont trouvé et saisi deux machettes et un téléphone portable de marque Itel. Pour la suite des investigations, le Groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants serait sur les traces de trois autres malfaiteurs encore en cavale. L'on croit savoir que l'arrestation de Fiston permettra de conduire les limiers de la police vers les différents repaires de leur bande.

Affaire à suivre !