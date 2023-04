Congo-Kinshasa: ESU - Des «bijoux» sortent des terres à l'UPN et l'UNIKIN!

Loin d'être un slogan, le programme de rénovation du secteur universitaire en République Démocratique du Congo, en ce qui concerne notamment la construction et la réhabilitation des infrastructures de base, est bien en marche.

En vue de permettre aux Congolais de s'en rendre compte et d'évacuer les doutes dont se nourrissaient des sceptiques, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya et son collègue de l'ESU (Enseignement supérieur et universitaire) Muhindo Nzangi, ont organisé, hier lundi 3 avril, une descente dans deux établissements de l'ESU de la capitale Kinshasa, pris comme échantillon en compagnie des journalistes en vue de permettre à ces derniers de palper la réalité du terrain. Il s'agit de l'Université Pédagogique Nationale (UPN) et de l'Université de Kinshasa (Unikin).

A l'UPN, où la visite a commencé, c'est un site complètement métamorphosé pour quelqu'un qui l'a visité il y a 3 ans. Des immeubles comme des labyrinthes ont poussé des terres, dont la construction est complètement achevée pour les uns. On est à l'étape de finition, et à 80% d'exécution des travaux pour les autres.

Pour les bâtiments dont les travaux sont déjà finis, on en a deux qui serviront de homes pour les garçons. L'un a 6 niveaux et l'autre en a 3. On a 11 chambres à niveau. Ce qui fait un total de 66 chambres en raison de 11 chambres par niveau pour le bâtiment de 6 étages, plus 5 chambres au rez-de-chaussée, soit 71 chambres au total.

Quant au deuxième bâtiment de 3 étages, la configuration reste la même, soit 11 chambres par niveau et 5 chambres au rez-de-chaussée, selon les explications de l'ingénieur Éric Ndumbi. Ce dernier est à la fois interprète, traducteur et assistant. Il travaille avec des ingénieurs russes.

Ce n'est pas fini. A côté, à quelques dizaines de mètres de là, on a un labyrinthe qui servira, d'un côté de home pour filles, et de l'autre côté de plusieurs salles de conférences dont un amphithéâtre. Les travaux se trouvent à 80% d'exécution.

Tout ceci sans oublier la réhabilitation des auditoires et bureaux administratifs. Le tout a commencé par les travaux de plomberie, électricité, drainage d'eaux. Car, tout le système était complètement foutu.

Unikin : bientôt une nouvelle robe

A part la réhabilitation et des équipements modernes des homes au «Plateau» que le public a déjà vu à la télévision lors de la fin des travaux, l'université de Kinshasa est en train de faire peau neuve sur l'ensemble du site. Les hommes 10, 20 et 30 ont connu le même sort. Ce sont des bâtiments redevenus neufs au regard des travaux de réhabilitation subis. Le système de canalisation, de plomberie et d'électricité...tout est en train d'être renové.

Selon les explications des membres du gouvernement et de l'ingénieur, toute la voirie de l'Unikin sera réhabilitée. Pour le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, après avoir remercié son collègue de l'avoir associé avec la presse afin de palper la réalité du terrain, la rénovation de l'ESU fait partie du projet politique du Président de la République. «Que l'opinion puisse voir où nous avons commencé, où nous sommes, où nous serons ?», s'est exclamé Patrick Muyaya en guise d'interpellation. Avant d'indiquer que le programme de la rénovation ne concerne pas seulement le contenu avec le système LMD, mais aussi les infrastructures, sans oublier des efforts qui sont déployés pour l'amélioration des conditions du personnel enseignant.

En plus, la rénovation ne se limite pas seulement à la capitale. Elle s'étend sur l'ensemble du territoire national. Il a promis d'amener les journalistes en provinces pour qu'ils fassent le même constat.

A son tour, le Recteur de l'Unikin, le professeur Jean-Marie Kayembe a exprimé sa gratitude au Président de la République, mais aussi ministre de tutelle pour son implication.

L'ingénieur qui exécute les travaux a précisé que les travaux ont démarré par la réhabilitation du système électrique, la plomberie, la canalisation d'eau, la peinture. Et il y aura 13 kms à clôturer afin de sécuriser le site universitaire. Les homes réhabilités seront meublés ou complément équipés avant la remise aux usagers. La fin des travaux est projetée au 28 avril prochain.

Enfin, le ministre a lancé le défi à quiconque mettait en doute le programme du Chef de l'Etat de faire un tour sur le terrain afin de le constater. Beaucoup parlent mais n'ont pas encore eu le temps de descendre sur le terrain et constater ce qui se fait.

La piscine olympique, par exemple, qui était restée simple vestige, a retrouvé ses lettres de noblesse, tout cela grâce à la vision de Félix Antoine Tshisekedi.