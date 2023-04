Cameroun: Révolution numérique - Seven Advanced Academy et Coding Dojo désormais main dans la main

Les deux institutions souhaitent à travers cette collaboration permettre aux jeunes africains de bénéficier des formations de classe mondiale dans les métiers du numérique

Seven advanced academy élargit ses offres de formations et certifications. L'académie basée à Douala, au Cameroun et spécialisée dans la formation aux métiers du numérique, a signé un partenariat avec la firme américaine Coding Dojo.

La collaboration avec cet institut de formation basé en Californie, qui a déjà formé au-moins 13000 ingénieurs depuis 2012 ( date de sa création), va permettre aux jeunes Camerounais, et aux africains présents dans la sous-région Cemac de bénéficier, sans avoir à se déplacer pour les États-Unis, des formations de classe mondiale dans les métiers du numérique. « La grâce nous est donnée de pouvoir au Cameroun, à travers Seven academy, avoir les formations de là-bas, des communautés d'ingénieurs déjà formés, ceci à des coups vraiment adaptés à notre développement », se réjouit Estelle Yomba, la fondatrice de Seven advanced academy.

La connexion entre les deux entités a été présentée jeudi, 30 mars au cours d'une cérémonie de circonstances. Une collaboration saluée par Sebastian Espinosa, le directeur général de Coding Dojo, dont la réaction a été diffusée séance tenante. D'après les responsables, les programmes de formations Coding Dojo débutent ce mois d'avril. Sur la liste on retrouve le développement d'applications web et mobile, la cybersécurité, le data science, le Ui/ Ux Design.

Les coûts des formations quant à eux, sont neuf fois inférieurs aux coûts initiaux à partir du Cameroun. Apprend-on des responsables de Seven advanced academy. Dans les détails, ils expliquent que le coût initial des formations Coding Dojo, va de 9900 dollars à 10.000 dollars. Au Cameroun, l'étudiant désireux de suivre ces programmes Dojo, devra débourser une somme qui va 800 à 12 000 dollars (500.000 à 1.000.000 Fcfa).