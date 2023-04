Afrique: CAF-C1 et C2 - V.Club, Mazembe et DCMP derniers de leurs groupes

Aucun club de football de la République démocratique du Congo n'a pu accéder en quarts de finale des coupes africaines interclubs. V.Club, Mazembe et Daring Club Motema Pembe (DCMP) ont tous fini derniers de leurs groupes respectifs en C1 et C2.

Déjà éliminés après la cinquième journée de la phase des groupe de la Ligue des champions d'Afrique, l'AS V.Club s'est inclinée 0-1 le 1er avril à Luanda, devant Petro Athletico d'Angola, en dernière journée. Jaredi Lopez Teixeira a inscrit l'unique but de la partie à la 15e minute, concrétisant la domination du club angolais dans le premier quart d'heure du match. Malgré cette victoire et un total de sept points, le club de la capitale angolaise n'a pas pu se qualifier en quarts de finale de la C1 africaine. En effet, dans ce groupe, Jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie est deuxième avec dix points, derrière le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc, leader avec treizepoints. V.Club finit la phase des groupes avec quatre points à son actif.

En Coupe de la Confédération, le Tout Puissant Mazembe, également éliminé dès la cinquième journée, a été défait le 2 avril à domicile dans son stade de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi, par Young Africans de Tanzanie. Zéro but un, cela a été le score de la sixième et dernière journée du groupe D.

Les Corbeaux ont encaissé l'unique but de la partie à la 63e minute, par le biais du nouvel entrant, Faridi Malick Mussa Shaha. Il a réussi à battre le gardien de but camerounais Narcisse Junior Nlend de Mazembe sur un centre de l'ailier Jésus Moloko Du Capelle, transfuge de l'As V.Club de Kinshasa et faisant partie de la légion congolaise du club de Dar Es Salam. Malgré les changements effectués par le technicien congolais Pamphile Miyaho, les Lushois, déjà éliminés, n'ont pas réussi à sauver l'honneur, enregistrant ainsi leur cinquième défaite consécutive dans cette phase des groupes, une première pour eux.

Comme lors de l'édition précédente, le club de Lubumbashi quitte la compétition à la phase des groupes, avec un bilan nettement négatif d'une victoire et cinq défaites en six sorties. Des chiffres inédits que les Corbeaux n'ont plus affichés depuis plus d'une décennie.

Pour sa part, le DCMP aussi n'a pas dérogé au sort qui a frappé les clubs congolais dans ces compétitions africaines interclubs. Le même jour au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, les Immaculés de Kinshasa ont certes contraint les Diables noirs à un match nul de 0-0 en dernière journée du groupe B de la C2 africaine mais finissent derniers de leur groupe avec trois points glanés en six sorties. En fait, DCMP n'a remporté le moindre match dans son groupe, ayant plutôt enregistré trois résultats nuls et trois défaites. Dans ce groupe, Asec d'Abidjan (treize points) et Rivers Utd (dix points) se qualifient. Diables Noirs (six points) et DCMP sont donc éliminés.