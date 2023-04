Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - 6 morts et près de 60 portés disparus dans le naufrage d'une pirogue

Six personnes sont mortes et près de soixante autres sont portées disparues après le chavirement d'une pirogue motorisée, la nuit de dimanche 2 avril, dans les eaux du lac Kivu, entre l'ile d'idjwi (Sud-Kivu) et la ville de Goma (Nord-Kivu). Quatre-vingts passagers ont pu s'en sortir.

Des sources concordantes rapportent que cette embarcation motorisée avait quitté Idjwi pour Goma avec à son bord des passagers et des marchandises.

Une forte tempête l'a surprise aux environs de minuit et elle s'est cassée en deux.

« Aux environs de minuit, le boat (pirogue ndlr) a chaviré vers Idjwi Nord. Les rescapés disent qu'il y avait environ 150 passagers à bord, avec de la braise et des sacs de café. On a retrouvé que 60 personnes dont six morts, toutes des femmes. Le boat n'avait aucun document », a témoigné, la présidente de la société civile d'Idjwi, Bagagaze Dorcell.

Ce nouveau naufrage sur le lac Kivu résulte du non-respect de la mesure interdisant la navigation nocturne. Cette embarcation n'avait pas de manifeste ni gilets de sauvetage. L'administrateur de territoire affirme que le commissaire lacustre qui a autorisé cette navigation est introuvable.

L'association des armateurs du lac Kivu et le ministère des transports disent attendre un rapport plus détaillé avant de se prononcer.